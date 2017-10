Gyorsulnak a polgári perek

Harangozó Attila kijelentette: januártól az állami szervek, a jogi képviselővel rendelkezők és a jogi személyek csak elektronikus úton nyújthatják be keresetleveleiket a bíróságokon. Megváltozik az ügyek menete is: a cél az, hogy a tárgyalásokat egyetlen nap alatt be lehessen fejezni. Hámori Attila, az ítélőtábla elnökhelyettese hozzátette: ennek ára az lesz, hogy a perelőkészítési szakasz a mostaninál tovább fog tartani, az ügyfeleknek kötelességük lesz előzetesen minden rendelkezésükre álló dokumentumot, szakértői igényt, tanúmeghallgatásra vonatkozó javaslatot benyújtani, a tárgyalás megkezdése után csak nagyon indokolt, a jogszabályban meghatározott esetekben fogad be a bíróság újabb indítványt.