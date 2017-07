Győztek az Irtó Kitartó Vagányok

Ambrus Regina kezelési igazgató, Hackler Leila rendészeti előadó és Szöllősy Anita jogügyi igazgató testhezálló fantázianevet választott magának: Irtó Kitartó Vagányok. A csapat egy véletlennek köszönhetően állt össze. A két igazgató javában tervezgette a folyosón, hogy meg tudnák verni a tavalyi győztes csapatot, ha 1 óra 55 perc alatt teljesítik a 21 kilométeres távot. Ezt hallotta meg Leila főnöke, és tüstént beajánlotta munkatársát. A háromszor 7 kilométert 41 fokos hőségben is sikerült leküzdeniük a hölgyeknek, mégpedig úgy, hogy még a tavalyi győztest is maguk mögé utasították volna, hiszen 1 óra 54 perc alatt értek célba 60 csapat közül. A serleget Handó Tündétől, az Országos Bírói Hivatal elnökétől vették át, aki maga is atléta volt, most hobbifutó.



A győztes hármas már a következő megmérettetésekre készül, mert mint mondják, az az egyik legszebb a futásban, hogy csak egy pár cipő kell hozzá, és elérendő célok. Indulnak jövőre a Jogi Fórum Kupán, de már a maratoni távon, amihez hat versenyző kell, ebből négy jogi végzettségű. És még ennél is feljebb teszik a lécet, mert nevezni szeretnének egy céges csapatot az Ultrabalaton elnevezésű Balaton-kerülő kör 218 kilométeres távjára, amihez 12 tagú csapatra lesz szükségük. A kitartó vagányok elárulták: heti két-három alkalommal futnak tíz-tíz kilométert. A versenyben a közös sikert érezték a legfelemelőbbnek. A napi futásban pedig a tájat, a zenét, a kikapcsolódást élvezik.