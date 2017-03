Győztes nélkül zárult a nemzetközi Bartók-zongoraverseny

A nemzetközi zsűri elnöke, Nádor György zongoraművész az első hely benntartása ellenére azt mondta, a 18 versenyző felkészültsége biztosítottaa döntők színvonalát, melyet még több külföldi jelentkező emelhetett volna. A kisszínházban rendezett döntő során Boros Tekla és Mihailescu Dinu Liszt Esz-dúr zongoraversenyét adták elő, Kendzsi pedig Mozart A-dúr zongoraversenyét – mindhármukat a szegedi szimfonikusok kísérték Gyüdi Sándor vezényletével. A feszült koncentrálásban egy-egy kézfogás majdnem elmaradt a karmesterrel vagy a „zenekarral", ám az idegesség nagy része feloldódott a játék alatt.

A ét 300 ezer és az egy 400 ezer forint érté ű díj mellett számos ülöndíjat is kiosztottak. A legszebb Liszt: Spanyol rapszódia előadásáért Binder Norbert kapott elismerést, a legjobb kamaraprodukcióért ő Andrea. A legjobb Bartó : Gyermekeknek előadásért Rónai Csillát jutalmaztá , valamint Medgyesi Zsolt is ülöndíjat kapott. A legtöbb elismerést Martin Bogdan kapta – a legfiatalabb versenyzőt ha nem is a kedvencnek, de az egyik nagy reménységnek nevezté a jelenlévő .A jelenleg Londonban tanuló Tanaka Kendzsi visszalátogat még Szegedre, mert meghívót kapott a szimfonikus zenekar szavazatai alapján a övetkező évad matiné hangversenyére.