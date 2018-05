Gyüdi Sándor 10 év után elbúcsúzott főigazgatóként

Díjak az operabarátoktól és az egyetemtől

Évadzáró társulati ülést tartottak szerdán a Szegedi Nemzeti Színházban. A társulat tagjait, a társintézmények képviselőit és az örökös tagokat Kozma József , az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte: az önkormányzat feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy jó színháza legyen a városnak, illetve ahhoz, hogy több színházlátogató legyen. – Izgalmas, vitáktól sem mentes évadon vagyunk túl, remélem, jövőre is magas színvonalú évadban lehet majd részünk – zárta gondolatait. Gyüdi Sándor leköszönő főigazgató az eltelt évadot számokkal foglalta össze. Mint mondta, vendégjátékokkal együtt 310 színházi jellegű előadást láthatott a közönség, a társulat pedig 11 előadást játszott a szegedi teátrum falain kívül. A legnagyobb nézettségű darab idén a János vitéz volt, amelyet 14 ezer 570-en láttak. A látogatottsági arányt tekintve pedig a Bál a Savoyban volt a legsikeresebb produkció, melyre előadásonként átlagosan 475-en ültek be. Kiemelte a legtöbbet dolgozó művészeket is. Borsos Beáta 113 előadást játszott idén, amellyel rekorder lett. A férfiak közül a legfoglalkoztatottabb Gömöri Krisztián, a magánénekesek közül pedig Laczák Boglárka és Szélpál Szilveszter voltak. Barnák László , a július 1-jén hivatalba lépő új főigazgató elmondta: megtörténtek a szerződtetések a következő évadra, létrehozták a tantermi előadásokat, újratervezték az arculati elemeket, és elindították a bérlet-elővásárlást. Ez utóbbiból több mint 11 millió forint folyt már be. – A színház gazdasági helyzetét is megismertem már részlegesen, de ezen a területen van még munka – fogalmazott.Az új évaddal kapcsolatban elmondta, az újonnan szerződtetett Ágoston Katalinon, Menczel Andreán, Rétfalvi Tamáson, Medveczky Balázson és Szegezdi Róberten kívül vendégek is érkeznek. A tréninggel egybekötött meghallgatásokon kiválasztott fiatalok mellett Szávai Viktória Jászai Mari-díjas színművész, Sziládi Hajna, Krupp Bence és Vas Judit Gigi is játszanak majd Szegeden.A társulati ülés végén átadták a szegedi önkormányzat művészeti díjait is, a társulat szavazatai alapján. Az operatagozat Vaszy Viktor-díját Pál Tamás karmester, a prózai tagozat Makó Lajos-díját Csorba Kata, a Szegedi Kortárs Balett Imre Zoltán-díját Takács Zsófia, az énekkari nívódíjat Somogyvári Tímea Zita, a Szegedi Nemzeti Színház Varga Mátyás-díját pedig, melyet a műszaki kollégáknak ítélnek oda, Tapodi Mihály kapta.Az évadzáró végén Barnák László kinevezett főigazgató türelmet és bizalmat kért munkájához, Gyüdi Sándor pedig, aki 10 év után búcsúzott színidirektorként, úgy értékelte saját munkáját, hogy a 150 bemutató 1 millió nézője túlnyomórészt elégedett volt azzal, amit ebben az időszakban látott a Szegedi Nemzeti Színházban.A Szegedi Operabarátok Egyesületének díjait is átadták az évadzárón. Az évad ifjú énekese Turpinszky Gippert Béla és Ádám Zsuzsanna, az évad énekese Kelemen Zoltán lett. Átadtak egy új díjat is, az Ernani-különdíjat is a Gregor József Emlékére Alapítvánnyal közösen, amelyet Toronykőy Attila kapott meg ifjúsági operarendezéseiért és az Ernaniért. Utóbbi darabbal kapcsolatban az egyesület képviselői jelezték az új főigazgatónak: szeretnék, ha az jövőre is műsorra kerülne. Végezetül a Szegedi Tudományegyetem közönségdíjait is átadták, melyet idén Waskovics Andrea és Pataki Ferenc kapott meg.