Gyüdi Sándor lett a szimfonikusok vezetője, elfogadták a zajrendeletet - tüntettek is a közgyűlés előtt

Gyüdi Sándor lett a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója, egyhangúlag megszavazta őt a közgyűlés. A zajrendelet módosító indítványát nem fogadják el. Név szerint szavaznak a tervezetről: nincs meglepetés, a baloldali képviselők igennel, az ellenzékiek nemmel szavaznak, így 17 igen, 10 nemmel elfogadja azt a közgyűlés.Tóth Péter külön szavazást kér a Cserepes sori piac beszámolójáról: elfogadják. A többi ügyet is simán megszavazza a baloldali többség. Támogatást nyújtanak az Árpád-házi Szent Erzsében plébánia részére.Megvannak az új intézményvezetők is. A Bálint Sándor Művelődési ház élére Jáger Richárdot 26 igennel és egy tartózkodás mellett, a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetésére Hajdú Gézát 26 igennel és egy nemmel választják meg. A Heller Ödön Művelődési ház vezetésére Vajda Ilona Juliannát 17 igennel, 8 nemmel és 2 tartózkodással választják meg, a Kecskési Művelődési Ház vezetésével pedig Kollár Józsefet bízzák meg, 26 igen és egy tartózkodás mellett. A Petőfi-telepi Művelődési Ház élére Jarabekné Treplán Mariannt választják szintén 26 igen, egy tartózkodás mellett, a Tömörkény István Művelődési Ház igazgatójának pedig Szekeres Sándor Gábort választják, 17 igen, 8 nem, 2 tartózkodással. A jobbikos Tóth Péter egyik kinevezést sem támogatta, vagy tartózkodott vagy nemmel voksolt.Ezzel véget ért a mai közgyűlés, köszönjük a figyelmüket!Megyünk tovább, az önkormányzat 2017-es zárszámadása következik. Szentgyörgyi Pál ismerteti a beszámolót. Hozzászólás nélkül továbblépünk. Szinte kiürült a terem, a következő, 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaságok beszámolói előtt Szentgyörgyi felteszi a kérdést nevetve: kinek tegyen szóbeli kiegészítést? Végül belevág. Szécsényi Rózsa kiemeli, felelős gazdálkodás folyik az önkormányzati cégeknél. Ezen felül kikéri magának, hogy a miniszterelnök belépjen a hálószobákba a népességpolitika kapcsán. Kapcsolódik az IKV-hoz a története, mert a cég minden igazgatója hölgy. Tóth Péter megjegyzi, Kardos Kálmán, a cég vezérigazgatója még nem hölgy. A Cserepes sori piac kapcsán a jobbikos politikus nem érzi korrektnek, hogy még mindig azzal takarózik az igazgató, hogy valaki rossz hírét keltené a piacnak. Leszögezi, alkalmatlannak tartja a piac vezetőjét. Ménesi Imre számára nem meglepő a Mars téri piac eredményes gazdálkodása. Átugrunk négy napirendi pontot.Az intézményvezetői pályázatokhoz sem érkezik hozzászólás, sőt, a további napirendeken is észrevétel nélkül robogunk végig. Zárt ülés!Szentistványi István azt reméli, még az önkormányzati választások előtt kezd valamit a városvezetés azokkal, akik a kilakoltatás határán élnek. Üdvözli a módosítást, de megjegyzi, ez még kevés, s reméli, hogy a helyhatósági választásokig további, érdemi változtatásokon megy keresztül a rendelet. Botka László azt mondja, sokan akkor fordulnak hozzájuk, amikor már szinte kezelhetetlen mértékű a tartozás.Hozzászólás nélkül lépnek át az új hulladékgazdálkodási rendeleten, következik a zajrendelet. Mózes Ervin címzetes főjegyző azt mondja, pontosan megfelel sok más, megyei jogú város szabályzatának, nincs benne semmi rendkívüli. Cáfolja, hogy jogellenes lenne a rendelet, a kormányhivatal is rendben találta azt. Harkányt hozza fel példaként, ahol a zajszennyezést minimalizálnák. Botka is hozzászól, úgy látja, sok a félreértés a rendelettervezet kapcsán. Hétköznap 22 óráig, hétvégénte pedig éjfélig lehet zenét szolgáltatni szabadtéren, zárt térben mehet tovább. A kritikákra reagálva azt mondja, az önkormányzati rendezvényei közül a Szabadtéri Játékok 80 éve nem tartja be ezt a rendeletet, a következő nyolcvanban sem fogja, hiszen későn este kezdődnek az előadások. A másik kivétel a Szegedi Ifjúsági Napok, de szerinte a többi városi rendezvény most is megfelel a rendeletnek. Konzultált Szabó Gáborral, az SZTE rektorával, aki elmondta, csak egy rendezvény, a májusi egyetemi napok kapcsán lehet fennakadás. Azt ígéri, a következő időszakban a város az egyetemmel közösen kidolgozza, mely eseményeken kell külön rendeletet alkotni. Debrecenben és Pécsett is két órával korábban van "zárás", mint a szegedi tervezet szerint.Tóth Péter a legfarizeusibb hozzáállásnak minősíti az önkormányzati eljárást. Megjegyzi, pontosan tudjuk, hogy a legtöbb probléma a szomszédi viszonyokból adódik, a legnagyobb gondja, hogy a tervezet figyelmen kívül hagyja a teret és az időt, egyúttal nem nyújt megnyugvást a lakosság számára, mert kimaradnak belőle az önkormányzati rendezvények. A lakosság 71%-a a rendelet ellen van a Rádió88 felmérése szerint. Botka válaszol, éjfél után nem lesznek nagykoncertek hétvégén, és volt egyeztetés az érintettekkel.Haág Zalán ismét elmondja, nem egyeztetés zajlott, hanem ultimátumot adtak a vállalkozóknak. Szerinte a városhoz közel álló embereket kívánják megerősíteni a rendelettel. Nem teheti meg az önkormányzat, hogy városi és magáncégeket megkülönböztessen. Elmaradt haszonért indíthatnak pert később a vállalkozók a rendelet miatt, de ki fogja ezt megfizetni? - teszi fel a kérdést a KDNP-s frakcióvezető. Úgy folytatja, a készülő Ifjúsági Centrumban sem lehetne koncertet tartani, vagy akár a futballmeccsen sem lehetne hangszórót használni. A debreceni egyetemisták már úgy reklámozzák az ő egyetemüket: ott nincs olyan zajrendelet, mint Szegeden, ezért válasszák a diákok inkább a debreceni egyetemet! Szerinte idegenforgalmi bevételtől eshet el Szeged, és más területek is megérezhetik azt, ha elfogadják ezt a rendeletet. Azt mondja, akár a kerti grillezések is veszélyben lehetnek, mert feljelenthetik a szomszédok, de lakodalmat sem lehet tartani majd lakott területen kívül, hiszen ezek a rendezvények nem érnek véget éjfélkor. Botka felszólítja az egyetemistákat, ne zavarják az ülést hangos tetszésnyilvánításukkal. Nógrádi Tibor (Fidesz-L.É.T.) azt mondja, csak akkor lehet tapsolni, ha az a polgármester dicséretének szól. Három kritikát fogalmaz meg, területileg egységesen szabályozna a rendelet, holott Szeged városa több olyan területtel rendelkezik, amely mást kíván. Nem szabályozzák az üdülőterületeket, a Tiszát, vagy azokat a területeket, ahol több szórakozó egység található. Az önkormányzati rendezvényekre nem vonatkozna a tervezet, ez nem szokás a jogalkotásban. Meggyőződéssel állítja, hogy nem voltak egyeztetések, több vállalkozó is megkereste Nógrádit, aki határozottan állította, hogyha hatályba lép a rendelet, akkor bezárja a kapukat, így a Tiszagyöngye üzemeltetője is ezt mondta.Szentgyörgyi Pál alpolgármester azt mondja, a lakosokat nem hívták ide, pedig ők tapsolnának a rendeletnek. Nem tudnak aludni, és nem értik, miért nem szabályozzák a rendezvények szervezését. Felháborítónak tartja, hogy egyetemistákat gyűjtenek össze a rendelet ellen, a fél város utálja az egyetemi rendezvényeket. Mózes Ervin reagál, kiszolgáltatott helyzetben van a lakosság, erre nem megoldás az, hogy tűrjön. Szerinte a lakosságnak nem kell megmagyaráznia a pihenéshez való jogát.Szentistványi István úgy látja, a szabályozásra szükség van, ez nem kérdés, de nem történt meg az egyeztetés. Azt mondja, a fiatalokat is be kell vonni a párbeszédbe, mert így lehet olyan helyi rendleetet alkotni, ami az ő érdeküket is szolgálja. Hangszórót sorsolnak ki azok között, aki megfejti, mit akart mondani Szentistványi - mondja erre Botka.Tóth Péter a legkomolyabb problémának azt látja, hogy kivételt képeznének az önkormányzati rendezvények a rendelet alól. A legálszentebb hozzáállás, hogy így védenék meg a lakosságot, miközben egyre több önkormányzati rendezvényt tartanának. Besúgói rendszert akarnak visszahozni, semmi másra nem törekszik a szegedi városvezetés, mint ennek visszahozatalára, ezzel pedig szerinte már a jövő évi önkormányzati választásra készülnek. Nincs köze a tényekhez Tóth Péter felszólalásának - mondja Botka.Nagy Sándor egyelőre nem tudja megfejteni az ellenzéki hozzászólásokat. Haág Zalánnak azt mondja, egyébként is csökken a hallgatók létszáma a kormányzat oktatáspolitikájának köszönhetően. Komoly hatása van az önkormányzatnak a saját rendezvényeire, előfordult már, hogy visszavettek a hangerőből. Megjegyzi, Kecskeméten 2013 óta van ilyen rendelet, és úgy látja, a szegedi tervezethez alkalmazkodni fognak a vállalkozók. Évek óta panaszkodnak a lakók, de a Fidesz köreiben is van igény erre a szabályozásra. 170 ezer szegedi polgár érdekeit szolgálná a zajrendelet.Haág Zalán elmondja, nem a lakossági igényekről van itt szó. Lesznek olyan egységek, amelyeket folyamatosan figyelni fognak, más egységeket pedig nem fognak ellenőrizni. A baloldal folyamatosan abban érdekelt, hogy társadalmi csoportokat egymás ellen hergeljen, ez nevetést okoz a baloldali képviselők körében. Az ELTE-n nő a hallgatói létszám, szemben a szegedi egyetemmel. Közös megoldást hiányol, mert az egyetemisták jelentik a város jövőjét. Arra kéri a közgyűlést, ne szavazzák meg a rendeletet, legyen valódi egyeztetés, és ezt követően szavazzanak róla. Kormos Tibor körmeszakadtáig támogatja a rendeletet, mérhetetlenül sok felháborodás érkezett hozzá a lakosság részéről. Joób Márton szerint nem a lakosság ellen, hanem értük születik a rendelet. Fontos és időszerűnek tartja a megalkotását a nyár kezdete előtt. Folyamatosan találkozik panaszokkal, mindenki számára elfogadhatónak tartja a rendeletet. Örül az egyetemisták részvételének, mert nem csak a zajrendelet érinti az ő életüket. - Ennek lehet tapsolni - szólnak közbe a karzatról, és valóban nem érkezett most felhívás.Tóth Péter azt mondja, annyi szabályt hoznak már, hogy lassan kijárási tilalom lesz a fiatalok számára Szegeden. A SZIN túlszárnyal minden zajszintet. Ésszerűsíteni kellene a rendeletet, ehhez pedig időre van szükség. Azt kéri Botkától, hogy a hallgatói önkormányzattal is egyeztessen. Ménesi Imre úgy tudja, családbarát a Fidesz, ezzel a rendelettel pedig pontosan nekik akarnak segíteni. Megjegyzi, korábban gyakorló vendéglátós volt, de tíz órakor be kellett zárnia. Szentistványi István azt emeli ki, sokkal szélesebb körű egyeztetést lehetne folytatni.Botka László azt mondja, a labda az egyetemnél pattog, a város tárgyalt velük. Hekáné Szondi Ildikó kér szót: elfogyott a belvárosiak türelme, az egyetemista életmód egészen más, mint azoké, akik reggel dolgozni mennek. Sokat tudnának segíteni az egyetemisták, ha éjfél után nem dübörögtetnék a zenét, amitől dübörögnek a falak. Együttműködést ajánl a lakosság és az egyetemisták között.Hüvös László rámutat, Hekáné Szondi Ildikó is arról beszélt, további egyeztetésekre lenne szükség. Ő is azt mondja, szükség van a zajrendeletre, de előkészítetlennek és egyoldalúnak tartja a tervezetet. Az iránt érdeklődik, mennyi büntetést szabtak ki, hány alkalommal utasította rendre a szervezőket? A rendőrség és az önkormányzat nem segít ezekben az ügyekben, a központi kérdésnek azt tartja, hogy lehet betartani majd a rendeletet. Haág Zalán azt kéri, mivel sokan kimondottan a zajrendelet miatt jöttek a városházára, ezért szavazzanak róla most, Tóth Péter pedig név szerinti szavazást kér. Botka azt mondja, egy képviselőnek vissza kellett mennie a munkahelyére, nem akarja megfosztani a szavazati jogától, így nem most szavaznak a zajrendeletről.Beszámolókkal folytatjuk: Zélity László, szegedi rendőrkapitány elmondja, csökkent a bűncselekmények száma Szegeden. A beszámoló közben az egyetemisták kopognak az ajtón. Piros Attila, Csongrád megyei rendőr-főkapitány azt mondja, a közrend és a közbiztonság egy közös érdek mindenki számára, minden intézkedése ezt szolgálja. Egy sértettet is soknak tart, mindig az a fontos számára, hogy az ember miképp érintett egyes ügyekben, a bűnmegelőzésre fordítana nagyobb figyelmet a folytatásban. Kothencz János (Fidesz-L.É.T.) köszönetet mond a hozzászólásokért, majd kiemeli, megnövekedett az igazoltatások száma Tarjánban, ami azért örömteli, mert sok baleset történt a városrészben. Lauer István (MSZP) szintén köszönetet mond, majd Joób Márton (MSZP) is elmondja, sokkal több járőr van Újszegeden is. Kitér az elfogadott sportnaptárra, amihez szeretné kérni a rendőrség segítségét az útlezárások biztosításához. Tóth Károly (MSZP) elmondja, elégedettek a körzeti megbízottak munkájával. Piros Attila reagál, a közlekedési baleseteknél leginkább az emberi tényező játszik közre. Mindig rendőrautóban van traffipax, sosem mérnek civil járműből. A rendezvények biztosítása kapcsán kitér rá, először tudnia kell, a szervezők mit tesznek a rendezvényük biztosítása érdekében, majd Galiba Gábor tűzoltó őrnagy ismerteti a szegedi tűzoltók beszámolóját.A független Szentistványi István azt mondja, teljesen új alapokra kell helyezni a politizálást, erősíteni kell az új kezdeményezéseket, majd a karzaton tartózkodó egyetemistákat említi, akikre épülhet az új politikai kultúra. Véget értek a napirend előtti felszólalások. Haág Zalán azt szeretné, ma ne tárgyalják az zajrendeletet, ezt taps fogadja az egyetemisták részéről, Botka azt mondja, többekkel is egyeztettek. Tóth Péter csatlakozik Haág Zalánhoz, ő is tapsot kap a karzatról, Nógrádi Tibor is alkalmatlannak véli a tárgyalásra a zajrendeletet, ezt is taps követi. Szentistványi István arra kéri a polgármestert, legyen korrekt társadalmi egyeztetés a rendelet kapcsán. Botka László azt mondja, az összes szabadtéri rendezvény rendezőjével egyeztettek, a karzatról konkrétumokat várnának. Haág Zalán azt mondja, csak a tényeket közölték az érintettekkel, nem volt érdemi egyeztetés. 9 igen, 18 nem Haág Zalán előterjesztésére, így tárgyalják ma a zajrendeletet.Kezdődik a munka - közben a karzatra megérkeznek az egyetemisták is, szigorú szabály szerint csak néhányan mehettek fel oda, több tucatnyian a folyosón várnak, tévén nézik a közgyűlési közvetítést. Napirend előtt Kardos Irén szólal fel: azt mondja, Szeged város kiterjesztett szociális védőhálót tud működtetni, 600 millió forintból, majd kiemeli a városi szociális lakásprogramot. Nagy Sándor alpolgármester úgy kezdi, a februári felszólalását ismételné meg, illetve folytatná, mert Szegeden több fejlesztés is indul, ez pedig fennakadásokkal jár, ehhez kéri a lakók türelmét. Intézmények és buszmegállók felújításáról beszél, s arról, hogy ezek mennyi embert érintenek.Haág Zalán megköszöni a polgárok részvételét a választáson, külön azoknak, akik a Fidesz-KDNP-t támogatták. Kiemeli, Szegeden is többet támogatták a kormánypártot, mint az MSZP-DK-Együtt alkotta listát, majd gratulál a két megválasztott szegedi képviselőnek. Botka László válaszol, elégedettséggel tölti el, hogy Haág elégedett az eredményekkel, mert Szegeden mindkét szocialista nyert. Tóth Péter (Jobbik) a "Stop szúnyog" kifejezést használja a szúnyoginvázióra utalva, ez derültséget okoz a padsorokban. A kullancs és fertőződés-veszély is megemelkedett, sok panaszt kap a képviselő. Botka László megjegyzi, az állam központosította a szúnyogirtást, de a város saját pénzén végez irtást. Migráns-szúnyogokról van szó - teszi hozzá.- Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből! A nap már korábban kezdődött, mint ahogy a közgyűlés elkezdte volna a munkát, ugyanis a városház előtt szegedi egyetemisták tüntettek a zajrendelet ellen. A közel ötvenfős csoport nevében Szilágyi Ádám, harmadéves JGYPK-hallgató elmondta, értetlenül állnak a rendelet előtt, petíciójukat pedig bármelyik képviselőnek szeretnék átadni a mai napon. A biztonságiakkal konzultáltak, az egyetemisták a tervek szerint bejönnek majd a díszterembe is.- Nem értjük a rendelet-tervezet miértjét, Szeged egy egyetemi város, s most meg akarják ölni az egyetemi szórakozást. Azért jöttünk a közgyűlésre, hogy válaszokat kapjunk, azok a vendéglátósok, akiket ismerünk, abszolút kompromisszum képesek. Kifogásoljuk, hogy úgy készítették elő ezt a döntést, hogy nem egyeztettek senkivel, ezért hoztuk el módosító javaslatunkat - mondta Szilágyi Ádám.Felháborodtak a vendéglátósok a zajvédelmi rendeleten, amelynek az a lényege, hogy időbeni korlátot szabnának, így vasárnaptól csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és szombaton pedig 8-tól éjfélig lennének üzemeltethetők a hangosítóberendezések. Kivételek persze akadnak, többek között az önkormányzat rendezvényei, amelyekre semmiféle korlát nem vonatkozik. A Jobbik szerint már tárgyalásra is alkalmatlan a jelenlegi verzió, a KDNP-frakció pedig módosító indítvánnyal élt, s azt írták, akár a politikai nyomásgyakorlás eszközéül is szolgálhat a tervezet, amiről ma döntenek.Kiderül az is, hogy a jövőben ki vezeti a Szegedi Szimfonikus Zekekart. A pályázatra négyen jelentkeztek, egyikük visszavonta pályázatát, így Zombola Péter zeneszerző, Sándor Szabolcs karmester, zongoraművész, korrepetitor és a zenekar jelenlegi művészeti vezetője, Gyüdi Sándor karmester, leköszönő színigazgató közül választanak a képviselők. Hat kulturális intézmény élére igazgatót is választanak, a posztokra 11 fő jelentkezett, egy szakmai grémium és a kulturális bizottság már állást foglalt, most a közgyűlés tagjain a sor.A helyi építési szabályzatot is módosíthatják, többek között azért, hogy a szőregi temetőben felépülhessen a Makovecz-kápolna. Az előterjesztést a körzet képviselője, Berkesi Ottó (Összefogás Szegedért) jegyzi, amivel kapcsolatban a jogi bizottság ülésén Rózsavölgyi József (Fidesz–L.É.T.) emlékeztetett, hogy a temetőben tett látogatást Makovecz Imre építész, s egy kápolnáról látványtervet is készített. Eleinte azt tervezték, hogy közadakozásból építtetik meg a kápolnát, majd a művész halálát követően a kormány úgy döntött, ápolja hagyatékát, így az egyházmegyének nyújtanak támogatást a megépítésére.Két Kiskundorozsmát érintő kérdésről is szó lesz, egyrészt az új orvosi rendelő üzemeltetését átadhatják a város ingatlankezelő cégének, az IKV Zrt.-nek, másrészt a sporttelep is új üzemeltetőt kaphat, méghozzá a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t. Mint ismert, a bezárt nagybani piac tulajdonában állt a városrész sporttelepe, amit megvett a város.A pályázatokkal kapcsolatban a városüzemeltetési bizottság ülésén Nagy Sándor (Együtt) elmondta, ha nyernek, akkor a Zöld Város Projekten kívül a vár és a kultúrpalota is megújulhat, a Móra-múzeum tetején például sétálóteraszt is kialakítanak. A vár belső tereit is átalakítanák, és külső térrendezést szeretnének, hogy egységes képet nyújtson az intézmény. A múzeum kapcsán műszaki fejlesztéseket is terveznek, de megújulna a tetőszerkezet is a homlokzat mellett.