Gyümölcsösöket és magánházakat váltott fel a panelrengeteg: 50 éve költöztek az első lakók Tarjánba

Két társasház már állt 1968 októberében a Délmagyarország beszámolója szerint Tarjánban, a Népszava pedig egy hónappal később hozott le egy rövidhírt arról, hogy beköltöztek az első lakók. Az MNL Csongrád Megyei Levéltárának egykori munkatársa, Tolnay József is 50 éve került a mai Olajos utcába, emlékei szerint karácsonykor már új otthonukban gyújtottak gyertyát a 110-es háztömbben, amely az elsők között készült el. – Két szobát kaptunk, nem járt több. Még a bútoraink sem fértek be az ajtón, a foteleket kötéllel húztuk fel az erkélyre. Járda nem volt, csak hatalmas sár. Rengeteget kellett javítani a házakat, kész katasztrófa volt. A normális világból kimentünk az úgynevezett modernbe – emlékezett vissza Tolnay a Szeged folyóiratnak, amelynek októberi száma több oldalt szentel Tarján 50. születésnapjának.Az anyagot jegyző Tóth Marcell, az MNL Csongrád Megyei Levéltárának munkatársa lapunknak elmondta, akadtak, akik sírva fakadtak örömükben azon, hogy ha megnyitották a csapot, abból meleg víz folyt, ám azok, akiknek elvették kertes házát, és helyette minimális kártérítés és egy másfél szobás lakás jutott, nehezen illeszkedtek be.Igaz, a városrész a körtöltésen belül van, egykor kevesen lakták, egy részét szántóföldek és gyümölcsösök foglalták el, más területein pedig földszintes magánházak sorakoztak. Pataki Ferenc festőművész Tóth Marcellnek arról számolt be, a régi környéknek még van egy élő emléke: a Víztorony tér melletti boltnál lévő diófát meghagyták a kertekből.A levéltár munkatársától megtudtuk, eleinte családi házakat akartak építeni Tarjánba, ám kiderült, hogy nagyon drága a közművesítés, így az 1959-es, 180 lakásról szóló tervek az 1960-as évek közepére már 6000 lakásról szóltak. Kezdetben téglablokkos épületeket emeltek, ám lassan haladt a munka, így hamarosan már panelek is épültek.– Az utcanevek csak a 70-es évek közepétől jelentek meg, addig a tömbök száma alapján lehetett tájékozódni. Érdekesség, hogy a Budapesti körutat Partiscum körútnak hívták egykor, és bár több korabeli utcanév megmaradt, a jelenlegi Sólyom utca másutt található, mint az 1960-as években a földhivatali térképek tanúsága szerint – magyarázta Tóth Marcell.A Tarjánba költözőknek mindent megígértek: boltokat, iskolákat, orvosi rendelőt, sőt még mozit is, ám szinte semmi sem úgy és akkor valósult meg, mint ahogy várták. Korabeli iratokból kiderül, hogy elsőként egy idős férfi nyitott lángosozót, ahol hurka-kolbászt is lehetett venni, gyermekorvosi rendelő pedig az 1970-es évek közepéig egy tízemeletes lakásában is működött.Tarján népessége részben azokból állt, akiknek elvették a magánházát, illetve vidékről is sok volt a beköltöző. Fénykorában 30 ezer ember lakott ott a mai 12-13 ezerrel szemben, és a 70-es években a főorvostól az egyszerűbb emberekig minden társadalmi osztály képviseltette magát. Mára ez jelentősen megváltozott, sok az idős, illetve a népszámlálási adatok alapján elmondható, hogy a diplomások aránya a szegedi 23 százalékos átlagnál alacsonyabb, 16 százalék körüli.A városrész születésnapjának külön anyagot szentelő Szeged folyóiratot a Somogyi-könyvtár Csillag téri fiókkönyvtárában október 12-én mutatják be.