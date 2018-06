Ha a szülő olvas, a gyerek is fog

Az Ünnepi Könyvhéten minden korosztály megtalálja a számára érdekes olvasmányt. Fotó: Frank Yvette

- Az Anna, Peti, Gergő könyvet szeretem olvasni, meg az autós, motoros és buszos könyveket - mesélte a Dugonics téren a 6 éves Ambrus Csanád , aki édesanyjával mazsolázott a könyvhét választékából.- Kiskora óta sokat olvasunk Csanádnak és a nővérének is - magyarázta az édesanya, Határ Zsuzsanna . - A szókincsük rendkívül jól fejlődik, az iskolában is könnyebben tanulnak, és jobban tudnak olvasni. Egészen pici koruk óta úgy neveltük a gyerekeket, hogy minél kevesebb időt töltsenek a számítógép előtt, és ebben szigorúak vagyunk. Bizonyára nem tartozunk a divatos szülők közé, de igyekszünk kitartók lenni. A tízéves lányom most kapott először saját telefont - magyarázta az anyuka.- Manapság kevesebben olvasnak hagyományos könyvet, mint korábban, szívesebben nyomkodják a telefonjukat - mondta Hegedűs Bernadett szegedi könyvtáros. - A könyvek ára sem segíti elő az olvasás népszerűsítését, ezért éri meg például könyvtárba járni. Próbáljuk a gyerekekkel megszerettetni az olvasást: ehhez fontos, hogy a szülők jó példát mutassanak. Azok a fiatalok nyitnak az olvasás felé szívesen, akiknél ez a család mindennapjai közé tartozik - vonta le a következtetést Hegedűs Bernadett.- Minden gyereknek felkelthetjük az érdeklődését az olvasás iránt, csak segíteni kell nekik. Ha nemcsak azt mondjuk a fiataloknak, hogy tegyék el a telefonjukat, hanem adunk nekik olvasnivalót, azzal sokkal hatásosabban nyújtunk nekik alternatív szórakozási lehetőséget. Nagyon kinyílt a világ, talán jobban is, mint kéne. Pont az emberi kapcsolatok szorulnak háttérbe emiatt - jegyezte meg Huszár Ildikó, a szegedi Írott Szó könyvesbolt munkatársa.