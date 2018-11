Ha alkatrész kellett, vitték, de elfelejtettek fizetni: tízmilliós bankhitelbe hajszolta a Szeviép Lipták Tibor cégét

Teherautók és gépek alkatrészeit árusítja a megkárosított Felni Kft. Archív fotó: Karnok Csaba

Sorozatunk korábbi cikkei:

Lipták Tibornak Szegeden van egy vállalkozása. A Felni Kft. közúti haszongépjármű alkatrészek kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. A cég a légszűrőtől kezdve a tűzoltókészülékig mindent forgalmaz, amire egy teherautó vagy egy kamion üzemeltetőjének szüksége lehet. A céget 1991-ben alapították, és 2008–2009-ig problémamentesen működött. De akkor jött a Szeviép. Azaz nem is csak a Szeviép, ugyanis Lipták Tibort az a Bizonsági Üzem Kft. sem fizette ki, amelynek egyébként a Szeviép adott hitelt, legalábbis különös körülmények között.– A mi történetünk is egyszerű, majdnem ugyanúgy történt minden, mint a többi megkárosított vállalkozásnál. Több éven keresztül vásároltak tőlünk autó- és munkagépalkatrészeket, de egyszer csak „elfelejtették" kifizetni a számlát – mondta lapunknak Lipták Tibor, akit egy konferencián értünk el telefonon.A Felni Kft. tizenkilenc millió forintért adott át alkatrészeket a cégeknek, és az akkor még nagyon nagy pénz volt a vállalkozás életében.– Ez egy akkora összeg volt a vállalkozásnak, hogy teljesen át kellett szervezni a működésünket. Bankhiteleket kellett felvennünk, hogy ne kelljen embereket elküldeni, és át kellett értékelni az egész cég életét – tette hozzá a cégvezető. Lipták Tibor vállalkozásának végül, ha nehezen is, de sikerült talpon maradnia, bár a Szeviép hozzáállása eladósította őket.– Ha nincs az állami kártalanítás, egész biztosan keresztet vethettünk volna a csaknem húszmillió forintra, de szerencsére a kormány a kisemmizettek mellé állt, és segített rajtunk – fogalmazott a férfi, aki a többi károsulthoz hasonlóan úgy gondolja, hogy nem lehetett véletlen folyamatok eredménye a Szeviép csődje.A Szeviép három korábbi vezetője azért áll bíróság előtt, mert a vád szerint ők felelősek a társaság fizetésképtelenné válásáért és a másfél milliárd forintos vagyonvesztésért – azaz csődbűntettel vádolják őket. Az ügyészség szerint a Szeviép leányvállalatainak és magánszemélyeknek, sőt más vállalkozásoknak is adott kölcsönökről ők hárman döntöttek. Ráadásul olyan vállalkozásoknak is hiteleztek, amelyek már komoly összeggel tartoztak. A cégnél egyébként kötelezően működő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál. A vádban az is szerepel, hogy a kölcsönökről nem készültek előzetes pénzügyi elemzések, és még akkor is adtak hiteleket, amikor már egyértelmű volt, hogy bajban van a cég. Az ügyész korábban az ötéves középmértéket meghaladó börtönbüntetés kiszabását kérte.A Szeviép konzorciumi tagként milliárdos megbízásokat kapott a Botka László vezette várostól, de a cég dolgozott önkormányzati tulajdonú társaságoknak is. Emlékezetes, hogy az 1-es villamosvonal felújításában konzorciumi tagként részt vett a Szeviép, az összesen 4,6 milliárd forintos munka 1,6 milliárdos részét végezte el. A Szeviép a Ligetfürdő felújításán is dolgozott, ráadásul a vállalat székházát Botka László adta át, a mostani ügy két vádlottjával. A jelenlegi ügy vádiratában szerepel egy kölcsön, amelyet a Szeviép a Biztonsági Üzem Kft.-nek adott. Ez utóbbi társaság akkori ügyvezetője jelenleg a szegedi önkormányzati repülőtér igazgatója.