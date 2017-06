Ha bizonytalan, videón mutatjuk, hogyan használja az új parkolóautomatákat!

Információt gyűjtöttek



Tegnap délig nem büntettek az SZKT parkolóellenőrei, inkább tájékoztatták az autósokat, és információkat gyűjtöttek az automaták működéséről. Találkoztunk Majó-Petri Zoltán SZKT-igazgatóval is, akitől megtudtuk: aki tegnap még a régi parkolójegyet használta, nem kapott érte mikulászacskót. A gépeken a startgombot napokon belül matricával is megjelölik. És bár körlevélben az összes forgalmazót előre értesítették, hogy szombatig lehetett utoljára lyukasztós szelvényt használni, tegnap újra kimentek, és szóltak nekik.

Papírpénzt nem fogad el a gép? Nem, és visszaadni sem tud. Annyit parkolhatunk, amennyit „beletankolunk". Az érmék közül minden hazait felismer, és használható az 50 eurócentes, illetve az 1 és 2 eurós.



Az automata parkolójegyet nyomtat? Igen, ezt kell kitenni belülről a szélvédőre. A jegy nyugtának számít, ez alapján lehet az ügyfélszolgálaton személyesen vagy e-mailben számlát kérni. Utóbbihoz a beszkennelt jegyeket a kapcsolat@szkt.hu-ra kell küldeni, és az SZKT postázza a számlát.



Változik a mobilparkolás is? Igen, a telefonszámokkal együtt. A zónákban érvényes hívószámokat az automatákról lehet leolvasni. Az új start-stop rendszert rendszám és a start szó elküldésével indíthatjuk, és a stop szóval állíthatjuk le. Ha elfelejtenénk, akkor is maximum négy óra ára terheli a számlánkat.



Változnak a parkolózónák is? Részben. A zöld marad, a kék viszont beolvad a sárgába. A zöldben továbbra is 480 forint egy óra, a sárgában 220 forint.



Mi történik, ha elírok egy betűt vagy számot a rendszámban? Ezután is büntetést kell érte fizetni, de 8 napon belül az ügyfélszolgálaton személyesen, postán vagy e-mailben (kapcsolat@szkt.hu) méltányosságot lehet kérni.



Maradt nálam régi parkolójegy, mit tegyek? Az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálata év végéig teljes áron visszaváltja.

– Sötét a képernyő. Vásárhelyen kiírták, milyen lépésekben kell az automatából jegyet venni – nézte körbe egy nő a Széchenyi tér bíróság előtti oldalán álló új berendezést. Megírtuk: ezt és 135 társát tegnap reggeltől lehet és kell használni. Az asszony azt mondta, szerinte egyszerűbb volt a régi jegy, mert azzal nem kellett visszasétálni az autóhoz, mint az automatától. Kollégánk felidézte neki, hogy az újságosig és onnan vissza a régi rendszer is megsétáltatta az autósokat 21 éven át.Nagy Zoltán a segítségünkkel találta meg a gépen a startgombot a Kiss Ernő utcában, a többi lépés már flottul ment. Kiszámolta, hány órát parkol, az mennyibe kerül, bedobta az érméket, beírta a rendszámát, kivette a jegyet. Ennél az utolsó mozzanatnál akadt el egy másik autós, nem tudta kihalászni a jegyét, segítségül kellett hívnunk a kivitelező környéken szemléző emberét.A városháza előtt Német Ferenc (Fidesz–L.É.T.), a közgyűlés jogi bizottságának külsős tagja messziről integetve jelezte, működik a mobilparkolás is. Nem ennyire könnyen boldogult László István egy mobilapplikációval, de sms-ben megoldotta. Kecskemétről érkezett Garaczi János, ő az egyik benzinkútnál kapott tegnap egész napos parkolójegyet, mondván, használható még. A parkolóba érve ki is lyukasztotta, tétován nézett az új berendezések láttán. Kurucz Ferenc kölcsönszemüveggel böngészte a tudnivalókat taglaló matricát. Azon és az automata érintőképernyőjén ugyanis nagyon aprók a betűk.