Ha fürdés, mérték a vödör - így pancsolnak a hőségben a találékony babák

Emlékeznek még Sün Balázs meséjére? A hetedik, legkisebb sünit testvérei mindig kitúrják az ágyból, épít hát egyet saját magának – hogy aztán onnan is kitúrják a nagyok egy húzósabb vihar után. Történetünk ennél pozitívabban végződik – de nézzük először, hogy került a kétéves kislány a sárga vödörbe!



Aznap, hiába ígérte édesanyja, nem jutottak le a Tisza-partra fürdeni, így aztán az udvari gyermekmedencére fanyalodtak a gyerekek – volt vagy 39 fok, amikor a fotó készült. Kata babát onnan is kitúrták a nagyok. Ő azonban nem esett kétségbe: kinézte magának azt az edényt, amelybe a nagylányok – négy- és ötévesekről beszélünk – biztosan nem férnek bele, és einstandolta gyorsan. Mert ha fürdésről van szó, egy sellőképzős nem ismer akadályt. A víz meg víz és hűsít – a Tiszában is, a vödörben is.