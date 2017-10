Ha kérik, az önkormányzat kivizsgálja a panaszosok problémáját - Büdös a Szabad sajtó utca

A kutyát nem érdekli a mi problémánk. Kovács Antalné az udvarán bűzölgő aknára panaszkodik. Fotó: Frank Yvette

– Már csak büdös utcának vagy szarszagú utcának hívják a mi utcánkat, annyira eldurvultak a viszonyok, amióta megépült tíz éve az uniós szennyvízcsatorna – panaszkodott egy lakó az alsóvárosi Szabad sajtó utcában. Az asszony azt mondja, előtte semmi bajuk nem volt, most viszont van. A bűz forrása a minden porta elé berakott csatornakivezetés, de náluk betették a garázsba. Emiatt a büdös- és a svábbogarak is bejutnak a házukba. Azt mondta, miután egész éjszaka benn áll a kocsija a garázsban, még órákig képtelen kiszellőztetni a szagot.

Szemben Kovács Antalné Erzsike lakik. Nála is a kapun belülre, az udvarra betonozták le a csatornafedelet. Tegnap az éjszakai eső és a hűvös szél ellenére is érezni lehetett az émelyítő csatornabűzt. Az utcán sétálva innen is, onnan is terjengett a büdös. A legundorítóbb látvány viszont az a csatornatető volt, amire éjjel rápiszkított valaki. A szag a Hattyas utcai kereszteződésig tartott. A sarokhoz közel lakó asszony azt mondta, a Szabad sajtó utcára folyókát is ígért a kivitelező, abból se lett semmi. Ő a Hattyas utcai házára is panaszt tett évekkel ezelőtt, mert úgy látta, a fúrások miatt, később a rezgéstől repedtek meg a falai, de arra sem reagáltak. A csatornaszag ellen neki az illetékesek azt ajánlották, néha klórmeszet öntsön a csatornába, a szomszédjainak vizet javasoltak. A lakóknak elegük van, úgy érzik, le vannak sajnálva.– A városi szennyvízberuházásnál a Szabad sajtó utcában épült nagy átmérőjű főgyűjtő vezeték sajtolásos technikával készült átlagosan öt méter mélyen. Ez az említett Hattyas utcai házat és környékbeli ingatlanokat közvetlenül nem érintette – kezdte válaszát Kósa János. A polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának osztályvezetője hozzátette, a munka nem járt földkiemeléssel, nem bolygatták meg a talajfelszínt, így a közeli ingatlanokra nem volt káros hatása. A szakember utánanézett, hogy a Hattyas utcai ház tulajdonosa jelzett zaj- és rezgésproblémát a vízműnek. A szolgáltató kijavította az aknafedlap és útburkolat hibáját, de akkor a lakó szagra, illetve az ingatlankárosodásra nem tett panaszt.Az osztályvezető megjegyezte, ebben a városrészben egyesített csatornahálózat üzemel, vagyis a csapadékvizet is a zárt csatorna vezeti el. A csapadékvíz víznyelőkön keresztül jut a hálózatba, amelyek bűzzárasak. Hosszabb száraz időben előfordulhat, hogy a zárást biztosító víz egyszerűen kiszárad a víznyelő aknából, ám amint esőzéskor folyik bele víz, szag már nem jut ki belőle. Ha a lakók igénylik – a konkrét problémákat írásban benyújtva –, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodája kivizsgálja a panaszukat.