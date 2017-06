Ha kevés is a pénz, ezt akkor sem szabad

Arról, hogy országos jelenség-e, ami Csanádpalotán történt, nincs hivatalos információja a Magyar Orvosi Kamarán belül működő Fogorvosok Területi Szervezetének – írta lapunknak Hermann Péter elnök. Azért fordultunk a szervezethez kérdéseinkkel, mert Csanádpalotán egy asszony az ügyfélkapuján végignézve saját betegéletútját olyan fogorvosi kezelésekről talált bejegyzéseket, amelyek a valóságban nem történtek meg.



Bisztrán Györgyné elment a palotai fogorvoshoz, számon kérte rajta tettét, majd tapasztalatait megosztotta a Facebookon. Ismerősei közül ezután többen is hasonló, nem valós kezelések nyomait találták, saját ügyfélkapujukat megnyitva (2017. június 2.: Csak papíron kezelte őket a fogorvos).



Egy budapesti internetes újság szerzője hasonló, fals kezelések adataira bukkant, saját betegéletútját átnézve. Az ügyben vizsgálatot indított az egészségbiztosítás. A palotai fogorvost hiába kérdeztük két alkalommal is, nem nyilatkozott.



Amíg a hivatalos vizsgálatok nem fejeződnek be, nem lehet tudni, mi vezette az illetőt arra, hogy ilyet tegyen – közölte a konkrét esettel kapcsolatban Hermann Péter. Való igaz – írta –, hogy az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és az őket foglalkoztató vállalkozások az elmúlt években havi több százezer forintos finanszírozási többlettámogatást kaptak.



Ebből az alapellátásban dolgozó fogorvosok kimaradtak. „Az is igaz, hogy ez ellen a súlyosan diszkriminatív gondolkodás ellen a MOK Fogorvosok Területi Szervezete folyamatosan tiltakozását fejezi ki.



Ez azonban nem vezethet ahhoz, hogy bármely tagja törvénybe ütköző cselekedeteket hajtson végre a magasabb finanszírozás elérése érdekében, még akkor sem, ha ennek célja nem a nyerészkedés, hanem csupán a fenntartható működés feltételeinek megteremtése" – közölte az elnök.



Határozottan elítélik, ha tagjaik a szakma szabályai és a hatályos jogszabályi rendelkezések megszegésével akarnak többletjövedelemhez jutni – áll a válaszban.