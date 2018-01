Ha kisüt a nap a Magyar Kultúra Napján, jó lesz a bortermés

Vince-napi vesszővágás az ópusztaszeri emlékparkban. Tegnap volt ugyan, de olvadt. Fotó: Karnok Csaba

Hétfőn napközben már anticiklon határozza meg időjárásunkat, napos időre számíthatunk, majd este nyugat felől melegfront érkezik -, azSzeged környékére. Ha Vince napján olvad a hó, szép napos az idő, jó lesz a bortermés:Ami az olvadást illeti, a telet egy időre letudtuk vasárnap délelőtt, de a napos idő nagy valószínűséggel összejön. Ha jövő télen is ennyire nem lesz hó, legalább borunk legyen.Éjszaka nyugat felől tovább csökkent a felhőzet, hajnalra mindenütt megszűnt a csapadék. Hétfőn kezdetben általában napos idő várható kevés fátyolfelhővel, délelőtt az Alpokalján, délutántól a Dunántúl többi részén is megvastagszik a felhőzet. Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon kisebb havazás előfordulhat, este néhol havas eső, ónos eső is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -6 fok között alakul, de az Északi-középhegységben akár -10 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -1 és +4 fok között várható.

1905 – Szentpéterváron megkezdődik az orosz polgári forradalom. Több mint 140 000 munkás a Téli Palota elé vonul, a cárnak szánt petícióval. A katonák sortüze több ezer résztvevőt megöl vagy megsebesít.



1963 – Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság megköti az Elysée-szerződést. A két nemzet közötti megbékélést és a tartós békét előirányzó egyességgel az aláírók Charles de Gaulle és Konrad Adenauer több évszázados rivalizálást zárnak le.



2008 – Záhonynál az Európai Unió területére érkezik az első közvetlen Kína-Európa konténerszállító vonat.



1925 – A Ma Este hetilapban megjelenik az első magyar „keresztszórejtvény", szerzője Kristóf Károly.



hetilapban megjelenik az első magyar „keresztszórejtvény", szerzője Kristóf Károly. 1823 – Kölcsey Ferenc megírja a Himnuszt: ennek emlékére január 22. A magyar kultúra napja.

1943 – Cseh Tamás magyar zenész, színész († 2009)



1953 – Jim Jarmusch amerikai filmrendező



1989 – Weöres Sándor magyar költő, író (* 1913

1994 – Telly Savalas görög származású, Emmy-díjas amerikai színész, énekes, Kojak alakítója (* 1922)



2017 – Torgyán József, magyar ügyvéd, politikus, miniszter (* 1932)



Artúr és Vince mellettArtemisz, Artemízia, Cintia, Citta, Délia, Dorián, Dormán, Dzsenifer, Surány, Surd, Szindi, Szintia, Szirén, Szíriusz, Teodolinda.Ha Vince napján olvadt a hó, illetve szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. A szőlőtermesztő falvakban sok helyen volt szokásban az úgynevezett „vincézés", amelynek során a szőlőskert szélét szentelt borral vagy szenteltvízzel öntözték meg. Ezen a napon a gazdának sok bort kellett innia, hogy bő legyen a termés. A nap szokásai közé tartozott még a jelképes szőlőmetszés, amikor a szőlőindákról úgynevezett vincevesszőt vágtak. A levágott vincevesszőt a szobában vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak az új termésre vonatkozóan. A jelképes cselekedet szokása Dél-Európábó l ered, ahol ilyenkor van a valódi szőlőmetszés.