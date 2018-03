Ha nem muszáj, sokan inkább nem küzdenek otthon, a konyhában - rendelésre is készülhet a húsvéti ünnepi menü

Egyre többen mennek étterembe húsvétkor, de népszerűek a hideg- és sültes tálak is, amiket elvitelre rendelnek. A fotón a Kastélykert étterem sültes tálja. Fotó: Karnok Csaba

A Kastélykertben már a húsvétra készülnek. Virágh Péter konyhafőnök csülköt szeletel. Fotó: Karnok Csaba

Jelképek

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét. Húsvétvasárnaphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, amelyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi.

– A svédasztal megy nálunk nonstop, ilyenkor annyi a különbség, hogy az ünnephez illő menüsort állítunk össze, amit nagy valószínűséggel otthon is ennének a vendégeink – mondta Bittó Árpád, a rendezvényszervezéssel foglakozó Sport&Life, a Vármegye és a Kastélykert éttermet üzemeltető Waldorf 2000 Kft. ügyvezetője.A kastélykertesek már a héten elkezdték hirdetni a jövő heti hosszú hétvége három napjára – szombat, vasárnap, hétfő – szóló húsvéti svédasztalos menüsorukat, amelyen többek között sonkaleves, mini töltött káposzta füstölt nyúljával, pácolt bárányoldalas kemencében sütve, főtt- füstölt csülök főtt tojással töltve, báránymájjal töltött dagadó és a klasszikus hidegtál szerepel.Bittó Árpád szerint egyre népszerűbbek az ünnepi svédasztalok. Karácsonykor, Valentin-napkor, március 15-én és a foglalások szerint a jövő hétvégén is telt házas lesz az étterem. – Az a tapasztalatom, hogy ha nem muszáj, sokan inkább nem küzdenek otthon, a konyhában – tette hozzá az ügyvezető. A Kastélykertben elvitelre is készítenek ételt, népszerűek a hideg- és a sültes tálak.Ezt erősítette meg Veres Orsolya, a Diófa vendéglő és az Anyám Tyúkjai étterem tulajdonosa. – A hagyományos hidegtálból és a birkapörköltből már most többen rendeltek. Nagypénteken és szombaton egész nap csak elvitelre, előrendelésre készítjük az ételeket. Ez nem ugyanolyan ünnep, mint a karácsony, mert húsvétkor sonkát és tojást mindenki főz. A hidegtálak azért népszerűek, mert ha valaki több embert lát vendégül, nem kell főznie, a birkapörkölt pedig olyan különlegesség, aminek otthon kevesen állnak neki – magyarázta a vendéglátós.– Mi nem megyünk el sehová, és nem is rendelünk – jelentette ki a nyugdíjas Szabó Sándorné Marika, aki a gyerekeire és az unokáira, összesen hét főre főz négy napon át. De előtte, a jövő hét közepén még süt egy kis sós és édes süteményt is. Marika megosztotta velünk a húsvéti menüsort. A sonkát és a csülköt már az idei toros pálinkafesztiválon megvették a csabai vastagkolbásszal együtt. Reggelire és vacsorára ezekhez újhagymát és hónapos retket esznek, ami ilyenkor már szabadföldből elérhető.– Tárkonyos bablevest főzök sonkával, malachúsból sült készül héjában sült krumplival vagy hagymás-tejfölös burgonyával. Locsolkodáskor, húsvéthétfőn töltött káposzta lesz. Ritka az az eset, hogy elmegyünk valahová. Ígylegalább biztosan tudjuk, hogy mit eszünk – mondta Marika, akinek a családja is besegít a húsvéti készülődésbe.