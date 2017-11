Ha nincs gyümölcs, fűszert csomagolnak: 60 millióból alakult nonprofit vállalkozás Bordányban

Az egyik legnagyobb áruházláncnak fűszereket csomagolnak a bordányi szociális szövetkezet alkalmazottai. Fotó: Kuklis István

Egy kormányrendelet miatt a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet hamarosan Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezetre változtatja a nevét. Mint Tanács Gábor polgármester elmondta, a tavaly alakult szövetkezet célja, hogy a hátrányos helyzetű, korábbi közfoglalkoztatottakat munkához juttassák.A Petőfi utcában lévő épületben 60 milliós pályázati támogatásból hozták létre a nonprofit vállalkozást, zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemet alakítottak ki, amely összesen nyolc embernek ad munkát.

Keddi látogatásunkkor fűszereket csomagoltak az üzemben, amit a szövetkezet bérmunkában vállalt, hogy addig se álljanak tétlenül, amíg nem tudnak saját terméket gyártani. A fűszerek egy nagy üzlethálózat polcaira kerülnek. – A bérmunkából befolyó pénz segíti az üzem fejlesztését, hozzájárul a munkahelyek fenntartásához. Ez adta az ötletet saját fűszerkeverék gyártására is, folyamatban vannak a tárgyalások egy saját márkás termék megvalósítására is – tudtuk meg Frankné Varga Katalin ügyvezető igazgatótól.A termékpaletta várhatóan bővül majd, hiszen Bordányban az őszibarack és a földi eper mellett számos egyéb gyümölcsöt, zöldségfélét megtermelnek. – A cél a hagyományos feldolgozás mellett valamilyen különlegesség megalkotása, amely amellett, hogy ízletes, egészséges is – tette hozzá a polgármester.