Ha nő vagy, többet vársz a vécénél

Jelenetek egy fesztiválról

Törvényt bont

– A jogszabály előírja a minimumot. Ha a tervezőnek ettől eltérő javaslata van, azt az építtető általában nem veszi figyelembe, mert a mosdók létesítése, valamint fönntartása is sokkal többe kerül, mint a többi helyiségé

Úgy, mint otthon?

Tényleg sürgős

A férfivécében állok, a piszoárnál végzem a dolgom. Nő áll mögöttem. A hátunk összeér. Zavarában a mennyezetet nézi. A kisfiát várja, aki a fülkében van. Ahogy a gyerek végez, bemegy ő is. Kinn, a női vécé előtt hosszú sor áll, fél órába telne, mire oda bejutna.Szeptember elseje, Horvátország, egy autópálya melletti benzinkút mosdója. A szombat a horvátországi turnusváltás napja, jönnek-mennek a nyaralók, az autópálya zsúfolt.Ám a legutóbbi szegedi SZIN-en is félórás sorban állásról számoltak be a résztvevők a női vécénél. A legközelebbi ismeretségben lévő nőknek van ilyen élményük a Szegedi Szabadtéri Játékokról, falunapokról, olyan alkalmakról, ahol sok ember gyűlik össze.A kivitelezéshez a nőknek eleve több időre van szükségük, és az is eltart, amíg letörlik az ülőkét, papírral leterítik. A női vécékre váró sor kialakul mobil vécéknél, de olyan épületeknél is, amelyeket elvileg rendezvények helyszínének terveztek.„... Az illemhelyek számát az egyidejű használóinak a tervezett, becsült összlétszám alapján a következők szerint kell megállapítani: 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön illemhelyet kell létesíteni, minden megkezdett 15 fő női létszám részére legalább egy vécéfülke, illetőleg 40 fő férfi létszám részére legalább 1 vécéfülke és 1 vizelde vagy 2 vécéfülke létesítése szükséges..." – olvasható a középülettervezési segédletben, amelyet egy 1997-es kormányrendelet alapján állítottak össze. Ez kitér arra is, hogy ezer fő felett mi a teendő. Mégis adódnak problémák.– mondja Schulcz Péter, a Csongrád Megyei Építész Kamara elnöke. Szerinte a 2:1-es arány a minimum a női fülkék javára. A problémát a jogszabály finomításával lehetne megoldani.„Szerintem alap lenne a 2:1 nő/férfi arány" – írta a Facebook közösségi oldalon egy férfi a kérdésre, mennyi női és mennyi férfivécének kellene lennie az autópályák pihenőinél, benzinkutaknál.„Elnézve az arányokat az ajtóknál, ez bőven kevés. Talán az 5:1. Talán" – reagált egy nő. „Be szoktam menni a férfivécébe" – közölte másvalaki. „2012 óta számtalanszor végigutaztam Ausztriát, Németországot, Svájcot! Sehol nem tapasztaltam sorban állást a női vécénél. Valamit csak jobban csinálnak, mint mi!" – írta egy egészségügyi dolgozó.A legtöbb vélemény arról szólt, hogy a nemek közötti megosztást kellene megszüntetni. „Teljesen jó megoldás lenne a koedukált, jó elszeparált fülkés vécé. Aztán mindenki pont ugyanakkora eséllyel állna a sorban". „Otthon sincs férfi- meg női vécé.... Ezt szocializálják az emberekbe: jaj, te kislány vagy, te csak maradj távol a férfiaktól... Orbitális marhaság, mint a férfivécékben a 12 piszoár egymás mellett. Mintha a férfinak meg nem lehetne szeméremérzete."Akadt pozitív tapasztalat is: „Egy vagy két éve a szegedi borfesztiválon nőbarát vécét hirdettek. Megnéztük a feleségemmel, milyen. Egyszerű. Vagy háromszor annyi női mobil fülke volt, mint férfi. Nem is kellett várakozni."A szükséghelyzetet meg lehet oldani emberséggel: „Amikor mi együtt megyünk valahová vagy befoglaljuk egy kocsma pár asztalát, úgy intézzük, hogy a velünk lévő nők bejussanak a férfivécébe. Ugyanezt a figyelmességet – megnézni, áll-e benn valaki a piszoárnál, szólni szegénynek, hogy most esetleg bejöhet – ismeretlen nőnek is meg lehet adni".A nők élettani okokból sűrűbben járnak vécére. Tenke Péter urológusprofesszor ezt korábban a 444.hu-nak úgy magyarázta, a férfiak húgycsöve hosszabb, s két záróizmuk is van, a nőknek csak egy. Ezért is nehezebben tudják visszatartani a vizeletüket. Aztán idővel a medencefenék izomzata változik, a hólyag lejjebb süllyed, és hasüregi nyomás esetén – ez köhögés, tüsszentés is lehet – a vizelet könnyen ürülhet. Ezt is próbálják elkerülni azzal, hogy gyakrabban mennek vécére.– A belvárosba, a Széchenyi térre kellene több nyilvános vécé szerintem. Akkor is, ha nincs épp ott valamilyen rendezvény. Ha vannak kihelyezett mosdók egy esemény miatt, akkor azokkal nem szokott gond lenni. Feltéve, hogy tisztítják őket rendszeresen.– Néha éjszaka a belvárosban vagy a Dóm térnél elfogadnám, ha lenne néhány nyilvános mosdó. Igaz, nem vagyok szegedi, csak turistaként járok most itt bulizni, de észrevettem már, hogy nem sok helyen vannak kitéve táblák, hogy lenne nyilvános vécé a városban.– Ha választani kellene egy helyet, akkor a belvárost mondám, oda kellene több nyilvános mosdó. A város más területén sem utasítanám el, ha lenne, de a belvárosban nagyon sok a turista, miattuk is praktikus és hasznos lenne több nyilvános vécé kihelyezése.– Napközben Szegeden még nincs nehéz dolga az embernek. El tud menni egy bevásárlóközpontba, ha mosdóra van szüksége. Este már nehezebb találni. Sok helyre raknék az önkormányzat helyében nyilvános vécét, főleg oda, ahol sok a fiatal, mondjuk a Tisza-partra.