Ahhoz képest, hogy szezonja van, egész olcsó a Szeretlek!-párna a karácsonyi vásárban. FOTÓ: Karnok Csaba

Ha Ön azt hitte, nem lehet pénzért szeretetet venni, tévedett. Ami ezután következne, az lehet, nem éppen ide, a kis színesek helyére való, de ártatlanok vagyunk. A Széchenyi téri karácsonyi vásárban találtuk ezeket a párnákat, szívhez szóló feliratokkal. Saját ünnepe alkalmából be is árazták a szeretetet: 1800 forint. Olcsó ahhoz képest, hogy szezonja van.Praktikus dolog ez, kompakt kis csomag. Nincs kedvünk kedves szavakkal, elismeréssel, odafigyeléssel meg ilyen marhaságokkal szórakozni? Kezébe nyomjuk a drágának a párnát, szeretlek nagyon, látod, írva vagyon. Kemények vagyunk, főleg a fiúk, de akár a lányok is, és az időnk is véges. Fogd a párnát, édes, ezernyolcszáz volt, vegyél nekem ilyen árban jetimamuszt, azt szeretnék.

Kellene még ide egy jó kis tanulság arról, hogy a szeretetet mégsem lehet megvenni – de hát látjuk a nyilvánvalót. A karácsonyi vásárban minden van – még ez is. Vehetünk magunknak is, az összes önsegítő kiadvány azt írja, ha nem szeretjük saját magunkat, ott ette meg a fene az egészet, amit életnek nevezünk. Már a mi szempontunkból – aligha érdekli a kínunk a kő alatt élő pincebogarat, a szomszéd kutyáját meg a világegyetem túlnyomó részét. Ez meg azt írja, szeret, boldog vagy. Még ott is jó, ahol kitakarja a felirat felét a polc.