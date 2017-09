Ha provokatív is, a jó szándékot lássuk a műben

– Amikor a fiatalok egy kicsit másképpen dolgoznak, másképpen nyúlnak a dolgokhoz, azt nagy türelemmel és tisztelettel kell figyelni. És lehet, hogy naiv valóságnak tűnik, de az ember a jó szándékot lássa meg mindezekben, még akkor is, ha egy kész műben valami provokatív dolgot vélünk felfedezni – mondta Kőnig Frigyes, a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) tanszékvezető egyetemi tanára és a Doktori Tanács elnöke a Reök-palotában a Best of Diploma kiállítás pénteki megnyitóján. A tárlatra a budapesti egyetem végzős hallgatóinak diplomamunkáiból válogatták össze a kurátorok a legkiemelkedőbb alkotásokat.Olyan képzőművészeti területről érkeztek művek, mint a látványtervezés, a festészet, a képgrafika, a szobrászat, a tervezőgrafika és az intermédia. A művek témái is legalább ennyire változatosak: például egyes alkotások betegségélményt ábrázolnak, míg mások a szexualitás kérdéseit feszegetik.– Az alkotások egyfajta membránként működnek, hiszen a diplomamunkák mindig lezárnak egy szakaszt, másrészt a jövőbe is mutatnak, hiszen innentől kezdve az alkotók kiállító művészként jelennek meg a magyar vagy az európai művészeti világban – mondta Nátyi Róbert művészettörténész a megnyitón. Hozzátette: a tárlat jó lehetőséget nyújt az ország legjelentősebb képzőművészeti felsőoktatási intézményében folyó munka és a kortárs alkotások és irányvonalak bemutatására. A tárlat október 1-jéig tekinthető meg a Reök-palotában.