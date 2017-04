˝Ha technikás az ember, nem nagy macera kutyát fürdetni˝ - önkiszolgáló kutyamosó nyílt Szegeden

– Gondoltam, megnézem ezt a csodamosodát. Szenzációs! Szerintem nagyon jó ötlet – ámuldozott Szabóné Virág Katalin Szeged első automata, önkiszolgáló kutyamosója előtt. Katalin Aromóval, a fehér westie-vel csodálta meg a készüléket. – Ha technikás az ember, nem nagy macera kutyát fürdetni, de ez jó találmány – tette hozzá.Péntek reggel szinte észrevétlenül nyílt meg az első szegedi kutyamosó. Márton Ádám és felesége, Csilla ötlete volt, hogy elhozzák Szegedre. – Egyszer csak felhívott a feleségem, hogy van egy szuper ötlete, nyissunk egy kutyamosót. Nekem ez nem csak üzlet: mi is kutyások vagyunk. Nálunk a kutya családtag. Egy berni pásztorkutyánk van, tudom, mekkora feladat a fürdetés. Tavaly június óta dolgoztunk azon, hogy ma megnyithassunk – magyarázta Ádám.Az önkiszolgáló kutyamosó használata ugyanolyan egyszerű, mint a kocsimosóé. 200 forint egy perc, amiért különböző programok közül lehet választani. A sampon, bolha- és kullancsirtó, valamint a kondicionáló a zuhanyrózsából a vízzel együtt vihető fel. A szárításhoz a törülköző mellé fülvédőt is adnak, hogy tompítsa a zajt, és ne ijedjen meg a kutya. A mosás a testmérettől függ, egy tacsi gyorsan megvan, egy bernáthegyi mosása és szárítása tovább tart.Nem kellett sokáig várni az első vendégre. Lujzi, a kétéves szálkásszőrű tacskó gazdája, Fodor Ildikó elmondta, kertes házban lakik, Lujzi kinti kutya. – Ha otthon megfürdetem, azonnal kimegy, és belefekszik a fűbe és a homokba. Innen legalább biztos, hogy szárazon és tisztán viszem haza – magyarázta.A rendkívül barátságos tacsi nem félt a víztől. Gazdája elmondta, a Tiszába télen is bátran belement. Lujzit 1500 forintból tetőtől talpig sikerült megfürdetni és megszárítani.