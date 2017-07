Ha tegnap melege volt, ma még inkább az lesz - hűtse le magát reggeli hírösszefoglalónkkal!

Felfigyeltünk egy érdekességre is, ami nyaralni indulóknak lehet lényeges: délutánra a szokásosnál nagyobb hőmérsékleti kontraszt alakul ki az országban, akár 10 fok különbség is lehet az ország délnyugati és északkeleti széle között.

A mai időjárásban annyi lesz a változás a tegnapihoz képest, hogy- azaz 34 fok lesz -, és elszórtan záporokkal is megörvendeztethet minket a természet.: "Anticiklon peremén a Kárpát-medence északkeleti részét hidegfront érinti, ezért csütörtök estig ott erőteljes gomolyfelhő-képződésre, záporok, zivatarok kialakulására lehet számítani. A délnyugati területekre eközben több fokkal melegebb, labilis légtömeg érkezik, csütörtökön arrafelé is nagyobb eséllyel fordulhat elő zápor, zivatar." Tegnap reggel leteszteltük a Tiszát, és nagyon kellemes,. A Maros is felmelegedett már 24 fokosra.



Más érdekességet is találtunk, amikor összeállítottuk mai hírcsokrunkat tegnapi hírekből: például azt, hogy Európa egyik legnagyobb kóser vágóhídját adták át Csengelén. Jár hozzá óriásgaléria is. A harapós afgánról is írtunk, aki egy rendőr ujját marta meg - várja a bíróság, milyen gyógyszert kap, amitől rendbe jött. Az sem kutya - szó szerint -, hogy a legutóbbi nagy viharban meglépett 11 darab kiszámíthatatlan szürkemarha, és a barmok jelenleg a mártélyi ártérben kóborolnak. Tanulmányozzák a nagy marhageddon-sztorit!

Fiatalok a felvidéki Martosi Szabadegyetem táborában. Meg egy medence.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Olvashattak a vásárhelyi családról is, amely szintén a Green Travel áldozatául esett. Ők mondjuk odáig sem jutottak el, hogy kint ragadjanak, elbukták a pénzt és a nyaralást is. Megcáfolták a klebelsberg-telepi közösségi ház udvarával kapcsolatos vad feltételezéseket, és azon is csodálkozhattunk, hogyan vitték el a helyéről a vásárhelyi lovas szobrot - erről videó is készült. Újszegeden is kidőlt egy villanyoszlop, némi segítséggel - nézze meg fotóinkat!



Célkeresztbe került Kistelek a tegnapi napon: két témát is adott nekünk a környék. Az egyik a gyógyszálló, amellyel kapcsolatban kiderült, hogy a beruházó bukta az uniós támogatást. Fizetheti vissza a 822 millát. A másik maga a város, amelybe hiába ömlik az uniós pénz. Hát igen, ez az ország tele van rejtélyekkel. Különleges lakóparkot terveznek Újszegedre is, a lakossági fórumra rengeteg környéken lakó eljött: aggódnak, mit hoz magával a sci-fibe illő épületek felhúzása. Az erdészeti igazgatója pedig húsz év után mondott le.

Ők ugyan tüntetők Hamburgban a G20-csúcstalálkozó alatt, de mi is ilyen zombiszerű lények leszünk estére a melegtől. Fotó: MTI

A belföldi hírek között leginkább az érte el olvasóink ingerküszöbét, hogy a miniszterelnök kihúzott egy gazt a Vigadónál, és ezt levideózták. Pedig a vörösiszap-károsultak ügyének újabb fejezete az igazán izgalmas. Ami a külföldet illeti, a sok vér és veszekedés mellett üdítő változatosságot jelentett a német kisgyerek, aki világháborús kézigránátot vitt az óvodába.



Ennek szellemében kívánunk kedves olvasóinknak szép napot, jó munkát, jó nyaralást: olvassanak minket napközben is!



