Hablaty segített Marcinak a labirintusban: vakvezető kutyák és kiképzőik mutatkoztak be Ópusztaszeren - galéria

Önkénteseket várnak



A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola Alapítvány 2006-ban alakult. Fő tevékenységük a vakvezető kutyák kiképzése és látássérült gazdákhoz juttatása. Már az első évben egy vakvezető kutyát képeztek ki és adtak át gazdájának. Ez a szám évről évre folyamatosan nő, annak ellenére, hogy időközben megszűnt az állami támogatásuk. Magyarországon a látássérült emberek alig 1 százalékát segíti vakvezető kutya. Egy három éves akkreditációs folyamat eredményeként 2016-ban felvételt nyertek az angliai székhelyű Vakvezető Kutya Iskolák Világszövetségébe. A teljes jogú tagság elnyeréséhez olyan szigorú szakmai követelményeknek kellett megfelelni, ami eddig a világon kevesebb, mint száz vakvezető kutya iskolának sikerült.

– Többek között azért vagyunk itt, hogy a kölyöknevelői programunkat népszerűsítsük. Áprilisban született tíz kölyök, nekik keresünk önkéntes kutyanevelőket – mondta Berta László, a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából az ópusztaszeri Csillagösvény élményparkban rendezett bemutatón szombat délelőtt.A pusztaszeri Kristó Anna öt évvel ezelőtt fogadott örökbe egy egészségügyi okokból vakvezetésre nem alkalmas kutyát. – Utána ahogy jött a lehetőség, azonnal lecsaptam rá – mondta, miközben Justin, a néhány hónapos labrador vidáman ugrándozott körülötte. A kutya egy-másfél évet tölt el a nevelőjénél, ez idő alatt a lehető legtöbb ingernek teszik ki, majd utána kezdődik a kiképzés. – Nehéz volt megválni az előző kutyától, azért vállaltam a következőt – árulta el Anna, aki azután is tartja a kapcsolatot a kutyával és az új gazdájával, ha már elkerült tőle az eb.Hablaty egyéves és március óta a kiképzőjével él együtt. – A labrador a legalkalmasabb vakvezető kutyának, ösztönösen szeret segíteni az embernek – mondta Farkas Darinka, vakvezetőkutya-kiképző. – Egy-másfél éves korban kezdjük el a speciális képzést, ami 6-8 hónap. Ezt követi az átadó, ami két hónaptól egy évig is tarthat, amíg a kutya összeszokik látássérült gazdájával. Szerencsére a labrador az alkalmazkodásban is nagyon jó, nem viseli meg, hogy egymás után három gazdája van – magyarázta a 2006-ban alakult Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola Alapítvány kiképzője.A Vakvezető Kutyák Világnapján a bekötött szemmel bárki kipróbálhatta, milyen amikor egy kutya mutatja neki az utat. A gyerekek lelkesen vállalták a feladatot. – Anya itt vagy? Nem megyünk neki a falnak? – kérdezte ijedten a hatéves Magyar Marci, aki Hablaty vezetésével vágott neki a deszkákból készült labirintusnak. Amikor kijutottak, a kisfiú elárulta, hogy csak egy kicsit félt. A kutya kiképzője, Darinka pedig hozzátette, Hablaty korábban még soha nem volt ilyen helyzetben, hogy ilyen sok akadályt kelljen kerülgetnie.