Hadiözvegyek, árvák kaptak itt telkeket - 90 éves Kecskéstelep, születésnapi pikniken jártunk

1928. augusztus 12-én szentelték fel a Hősök keresztjét, ezt a dátumot tekintik a szegedi Kecskéstelep születésnapjának. Az első világháború után hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák részére juttattak telkeket, így népesedett be a terület. Szegeden Kecskés István vállalta fel ezt a feladatot, 381 házhelyet osztott ki. Szombat délután a Kecskési Művelődési Házban rá is emlékeztek, az egy éves rendezvénysorozat nyitó ünnepségén. A telep alapítójának egyik leszármazottja is eljött családjával ünnepelni, emlékezni. – Nem sokat beszéltünk erről gyermekkoromban, de ma már tudom nagy jelentősége volt, nagypapám munkásságának, a telkek mellett munkalehetőséghez is juttatta az itt élőket – mesélte Altai Lászlóné Kecskés Ildikó, az alapító unokája.

Az ünnepségen a körzet önkormányzati képviselője, Nógrádi Tibor köszönetet mondott mindazoknak, akik tovább vitték Kecskés István gondolatait, az általa alapított telep humánumát. Azt is hozzátette, bízik benne, hogy a városrész élete nemcsak a múltról szól, hanem jövője is van. A rendezvényen a Pro Comeniusi Kecskesiensis díjat Laczkó Barbara, a Napsugár Néptáncegyüttes vezetője vehette át, mellyel a közösségért végzett munkáját köszönték meg. A születésnapi pikniken a résztvevők megtekintették a Kezdetek című helytörténeti kiállítást, majd a Jazzarosa együttes szórakoztatta a vendégeket, akik között voltak korábban itt élő szomszédok, barátok is. Ők együtt fogyasztották el a születésnapi 90 adagos tortát.

Az évfordulók jegyében a következő egy évben a telep mellett az öreg iskola és a s a művelődési ház születésnapját is megünneplik.