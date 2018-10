Hagyaték hívta életre a 10 éves múzeumot - Új-Zélandról is érkeztek látogatók a röszkei paprikamúzeumba

Három éve hungarikum



A szegedi fűszerpaprika-őrlemény 2015 januárja óta hungarikum. Termesztése a 19. század elején kezdődött. Szeged környékén feltehetőleg az alsóvárosi ferencesek kezdték el termeszteni a paprikát, majd innen terjedt el a környékbeli tanyavilágban. A 19. század végére a paprika – tört, zúzott, őrölt, egész formában – a város vezető kereskedelmi árujává nőtte ki magát. A két világháború között több mint tízezer ember foglalkozott paprikahasítással, 20 paprikamalom működött, mindegyik legalább 15-20 alkalmazottal. Nem volt más iparág Szegeden, ami ennyi embert foglalkoztatott volna.

– Édesapám, Molnár Albert vásárolta meg egy gyűjtőtől a paprikával foglalkozó Szánthó család teljes hagyatékát, amely most itt látható a falon – mutatta Molnár Anita, a röszkei Paprika Molnár Kft. ügyvezetője. – A hagyaték különlegessége, hogy a két világháború mellett túlélte az államosítást is – mutatta az ügyvezető, aki évtizedek óta szenvedélyesen kutatja a szegedi paprika történetét.Molnár Anita, aki egyben az idén tízéves paprikamúzeum vezetője is, a katedrát cserélte fel a fűszerpaprikára. Mint egy lapunknak korábban adott interjúban elmondta, történelem–angol szakos tanárként végzett, majd az angol tanszéken tanított (2015. szeptember 12.: Anita, a paprikatörténelem szerelmese).A Szánthó-hagyatékot annyira különleges kordokumentumnak találta a család, hogy úgy döntöttek, jó lenne közkinccsé tenni. A céghez már akkor is sok érdeklődő látogatott ki, köztük külföldiek, akiknek Anita tolmácsolt, megmutatta nekik az üzem működését, de akkoriban még nem ezzel foglalkozott. Molnár Anita közgazdasági diplomát is szerzett, és bár a szakdolgozatát is a paprikából írta, még ekkor sem gondolta, hogy a fűszernövénnyel fog majd foglalkozni.A múzeum ötletét a szakdolgozat és a hagyaték mellett az adta, hogy 2005–2006-ban mélyponton volt a paprikatermesztés, drámaian csökkent a termőterület, ezért hozzáfogtak a múzeum kialakításához, hogy megőrizzék a hagyományokat. Végül 2008 áprilisában nyitották meg a múzeumot a feldolgozóüzem szomszédságában. Hivatalosan a paprikamúzeum abból a célból jött létre, hogy emléket állítsanak a Szeged környéki paprikatermelésnek, főleg a röszkei és szentmihályi paprikatermelő családoknak.A helyiségben a kordokumentumok, fotók mellett a korabeli munkaeszközökkel és természetesen a paprikával is testközelből megismerkedhetünk. A hűvös helyiségben, amelyet betölt a paprika jellegzetes aromás illata, ventilátor mozgatja a levegőt.Évente több mint ezer látogató érkezik a múzeumba, ami azt jelenti, hogy tíz év alatt legalább tízezren fordultak meg náluk. Néhány látogató igazán emlékezetes maradt: a vendégkönyvben Új-Zélandról, Ausztráliából, Kaliforniából, Dél-Koreából érkezők is elhelyezték kézjegyüket.