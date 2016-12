Hagyomány, babona állítja össze a menüt

Szerb újév



Az ortodox, hagyományaikat tartó szerbek – a Gergely-naptár szerint – január 13-án szilvesztereznek, új évük első napja január 14. Speciális ételek ehhez az ünnephez nem, inkább a karácsonyhoz kötődnek, például a csésznica, mely egyfajta rétes, és egy évben csak egyszer készítik, karácsony első napján, január 7-én.

Kókay Istvánt lányai küldték lencsét venni. Ő nem hisz a babonákban.

– A lányaim mondták, vegyek lencsét, és én szófogadó vagyok. Jómagam nem hiszek a szilveszterhez és újévhez kötődő babonákban, a lányok azonban igen, korábban már malachúst is vásároltam. Ezekből készülnek az ételek, hogy szerencsét hozzanak – mondta a vásárhelyi Kókay István az egyik belvárosi szupermarketben.A hagyomány azt tartja, az asztalra ilyenkor nem kerülhet baromfi, mert elkaparja a szerencsénket, míg a disznó kitúrja. Ismert hiedelem: a január 1-jén fogyasztott lencse, bab vagy bármilyen aprószemes terményből készült étel meghozhatja a szerencsénket. Ha ilyeneket eszünk, soha nem ürül ki a pénztárcánk – tartja a népi hiedelem. És sokan bíznak benne, hátha igazzá válik.– Szilveszterkor virsli, újévkor lencseleves szerepel a menüben, és akad még töltött káposzta is. Előbbiek hagyományból, mert a babonákban nem hiszek – közölte Czifra Ágnes boltvezető. Azt is elmondta, a lencséből és a pezsgőből több fogy, mint az év többi napján. Az egyik belvárosi zöldségesben Korcsik Tímea eladó is arról számolt be, a lencse jobban fogy, mint máskor, főnöke mindennap hoz új árut.

Tudta?



A nap, amelyen búcsúzunk az óévtől, I. Szent Szilveszter pápáról kapta nevét, akit 314-ben választottak a keresztény egyház fejévé, és 335-ben, éppen december 31-én hunyt el Rómában. Az ünnep a nyugati kultúrkörben sokáig ide-oda tolódott. Volt, amikor december 24-én ünnepelték, de előfordult, hogy előrecsúszott vízkereszt, illetve a háromkirályok napjára, január 6-ára. Az új év köszöntése csupán 1691-

ben, XII. Ince pápai döntésével rögzült január 1-jére.

Virslis lencsesaláta



A virslis lencsesalátával összeköthetjük a szilvesztert és az új év első napját. Hozzávalók, 4 adaghoz: 80 dkg lencse (főtt, konzerves), fél póréhagyma, 4 dl tejföl, 12 evőkanál majonéz, só ízlés szerint, 350 g füstölt virsli, 1 csokor petrezselyem, 1 kiskanál citromlé, 1 evőkanál mustár, 4 tojás. Elkészítése: a tejfölt összekeverjük a majonézzel, a mustárral és a citrommal, sóval ízesítjük. Hozzákeverjük a jól lecsöpögtetett lencsét, a tojást megfőzzük, hideg vízben lehűtjük és felszeleteljük. A hagymát és a virslit vékonyan felkarikázzuk és a lencséhez adjuk, majd apróra vágott petrezselyemzöldet keverünk hozzá, és a tojásokat a tetejére rakjuk. Hűtve tálaljuk.

Lencséből többfajta csomagolt kapható a boltokban 250–300 forint között. Bőrös malachúst is láttunk, kilóját 799-ért. Sertéskocsonya-csomagot is kínálnak. A pezsgők árában, minőségében nagy a különbség, a 199 forintos gyereknedűtől a 3000 forint felettiig. Papp Lászlóné nem vásárolt pezsgőt, de bőrös karajt és csülköt a bablevesbe igen. Egyedül ünnepel. Kovács Gábor és neje, sem hagyja ki a lencsefőzeléket, bár a véleményük megoszlik a babonákról: – Én hiszek bennük, azért veszek lottót is – jelentette ki Gábor.– A lencsét és a malachúst már beszereztem, csak a pezsgő maradt még ki a szilveszteri kollekcióból, valamint egy-két tréfás apróság az unokáknak – közölte Gólya Lászlóné Éva , aki fiával, Richárddal vásárolva négy palackkal is tett bevásárlókocsijába az év végi italból. – Szilveszterkor a család kedvence, egy különleges szendvics és kocsonya a menü, másnap lencseleves és malacsült franciasalátával. Tartjuk a hagyományokat, bár eddig a lencse nem sok pénzt hozott nekünk – mondta nevetve Éva.