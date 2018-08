Hagyományos eljárással, helyben pörkölik a kávészemeket - Mórahalmon találta meg a boldogságot az olasz Sergio

Szerelem szövődött a csárdában

Ragaszkodik a hagyományokhoz

Jobban szeretik a magyar iskolát

Tésztát tésztával

Az olasz Sergio Puntin a rendszerváltás hajnalán, 1989-ben kezdett textilkereskedelemmel foglakozni Magyarországon, de már fiatalkorában, a vakáció ideje alatt Graziano unokatestvére Trieszt közelében lévő kávézójában magába szívta a kávé szeretetét. Később balzsamecetnek való hordókat készíttetett nálunk, bejárta az egész országot, megfordult Békéscsabán, Budapesten, Pécsett és Debrecenben is. Majdnem minden este másik hotelben szállt meg, de egy másik szenvedélye, a vidéki élet nem hagyta nyugodni. Cirokseprűkkel is üzletelt, így került Mórahalomra, ahol új fejezet kezdődött az életében.– Megkérdeztem az üzemben, hogy van-e a közelben eladó tanya. Az egyik lány feltette a kezét, hogy igen, ő tud egyet, így költöztem a Mórahalomtól öt kilométerre, a Csodarét közelében, a semmi közepén lévő tanyámra. Imádok ott lakni, de néha muszáj emberekkel találkozni, így gyakran a Varga csárdában vacsoráztam, ahol a feleségem, Ábrahám Erika dolgozott – mesélte Sergio, aki két éve magyar állampolgár.Az 1999-ben szárba szökkenő, előbb még csak felszolgáló–vendég kapcsolatból hamarosan több lett: Erikáék 2002 augusztusában összeházasodtak. Erika egy kéziszótárral indult el Sergióval Olaszországba, abból tanult meg olaszul. – Azóta szét is esett, annyit használtam – mondta nevetve.Sergio kávékészítés iránti szenvedélye soha nem múlt el. Kávékereskedelemmel is foglalkozott, amikor pedig öt éve elhunyt az unokatestvére, elhatározta, Mórahalmon viszi tovább az üzletet. – Tradicionális, olasz eljárással helyben pörkölünk, az egyes kávéfajtákat természetesen különböző módon. Olaszországban ennek komoly hagyománya van, minden kávézó a pörkölőmester neve alatt fut, így lett a miénk Caffé Trieste-Puntin. Sajnos lassan kihalnak ezek a kis manufaktúrák, én komoly elszántsággal őrzöm ezt a hagyományt – vezetett körbe az apró műhelyben Sergio. A kávészacskót lezáró gépük majdnem antik darab, 1967-es gyártású. Sergio azt mondta, ha most egy újat venne, az a kétéves garancia lejárta után biztos tönkremenne.Arra a kérdésünkre, hogy mekkora igény van a homokháti városban az egyedi pörkölésű, az átlagosnál drágább kávéra, csak annyit válaszolt a házaspár, hogy van kialakult vendégkörük, sokan pedig szemes vagy őrölt kávét is visznek tőlük.Az olasz–magyar házaspár azt mondta, a legnagyobb kihívást két gyermekük iskoláztatása jelenti. A 12 éves Simone Hunor Puntin hetedikes, húga, a 10 éves Giorgia Sarolta Puntin ötödikbe megy. A gyerekek olasz és magyar nevet is kaptak. Iskolába Olaszországba járnak, Mórahalmon magántanulók, épp most tették le a különbözeti vizsgát.Amikor arról kérdeztük őket, hol szeretnek jobban, Simone a korát meghazudtoló diplomatikussággal azt mondta, amikor itt vannak, akkor Mórahalmon, amikor a Trieszthez közeli, az Adriai-tenger partján fekvő kisvárosban, Monfalconéban, akkor azt. Azt édesapjuk tette hozzá, hogy itt a magyar puszta, ott pedig az Adria tetszik nekik.A gyerekek egymás közt olaszul, édesanyjukkal magyarul beszélnek. Sergio rendkívül elégedett a magyar oktatással, de itt átadta a szót Simonénak, aki három dolgot sorolt fel, ami szerinte jobb nálunk, mint Olaszországban: az informatikaoktatás, az úszás és a mindennapos testnevelés, valamint a menza. Ez ugyanis teljesen ismeretlen az olasz iskolákban, ott a szülők maguk gondoskodnak a gyerekek étkeztetéséről. – A többi gyerekkel együtt enni igazi élmény számukra – tette hozzá Sergio.Otthon általában Sergio főz. – Tésztát tésztával – mondta Erika, és kiderült, nem viccelt, gyakran azt fogyasztják más-más feltéttel. Rizottó is gyakran kerül az asztalra, pedig a családfő azt állítja, imádja a magyaros konyhát. Kedvence a birka-, a kakas- és a pacalpörkölt.