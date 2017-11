Hajléktalanként is visszajár etetni Tündér Lalát Júlia

Egyetlen vágya, hogy albérletet találjon, és újra együtt lehessen Tündér Lalával.

Fotó: Frank Yvette

Kicsit, vagy elegáns, törzskönyvezett nevén Tündér Lalát mindenki ismeri a Gera Sándor utcában. A kandúr mindennap kint ül az utcán, és várja gazdáját. Azt a nőt, aki mellé még apró szőrgombóc korában odacsapódott, aki befogadta, és aki kilenc hónapja hajléktalan lett.– Egy tanyán laktam korábban, aztán elvállaltam egy bácsi gondozását, így Kicsivel ideköltöztünk – mutatta egykori otthonát Balla Júlia. Csakhogy a férfi év elején meghalt, az örökösök pedig elküldték a házból, melyet azóta is árulnak. Az 59 éves nő pedig hajléktalan lett.

– Az Indóház térre nem lehet háziállatot vinni, így Kicsit itt hagytam. Viszont mindennap járok hozzá, hogy megetessem – mesélte a nő. – Nagyon fárasztó, de eszembe sem jutott, hogy magára hagyjam. Ez a cica teljesen hozzám szokott, a kezemből eszik.Az asszony rokkantnyugdíjas, de mindig megoldja, hogy kettőjüknek jusson ennivaló. Tegnap is felvágottat, tejet hozott a macskának. Mint mondta, korábban a tejet ilyen hidegben már meg is melegítette neki. Az állat már jóval érkezése előtt kint ül az utcán, amikor pedig megjelenik, hálásan dörgölőzik lábához. Éppen ezért volt furcsa, hogy tegnap bent gubbasztott egy udvarban. Mint kiderült, csúnyán feldagadt a pofája. Júlia egyből orvost hívott hozzá. – A doktor úr nagyon kedves, soha nem jelentettek még problémát az anyagiak – mesélte.A nő egyetlen vágya, hogy egy albérletet találjon, és újra együtt lehessen macskájával. Tudja, hogy kevés az a 10-15 ezer forint, amit fizetni tudna érte, de munkáját is felajánlotta. – A hirdetésemre csak férfiak jelentkeztek, akik mind tudomásomra hozták, hogy erotikát is várnának tőlem. Én viszont akkor, amikor azt írtam, besegítek a háztartásba, még véletlenül sem erre gondoltam – mondta.