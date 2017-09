Hajléktalannal hadakoznak az alsóvárosi temetőnél

Az alsóvárosi temetőbe a Szabadsajtó utca felől érkezők szemét és orrát is bántja a bokor alatt élő hajléktalan férfi által széthagyott sok szemét. Fotó: Karnok Csaba

Zargatja a sírkertlátogatókat egy hajléktalan az alsóvárosi temető Szabadsajtó utca felőli oldalának bejáratánál. Kötözködik az emlékezőkkel, a bejárat előtti bokorsor alján alszik, ahol rengeteg szemetet halmoz fel – telefonált be lapunk Csörög rovatába problémájával a közelben lakó Volenczki Imréné.– Pár hónapja vackolta be magát a bokrok alá – közölte az alsóvárosi sírkert gondnoka.A hajléktalan férfi ennyi idő alatt már több köbméternyi szemetet hordott be a sírkertbe, amit a temető munkatársainak kellett összeszedniük. – Annyi egyezséget kötöttem vele, hogy megígérte, több lomot nem dob be a sírok közé. Ezután összeszedtük a temetőben még széthagyott és a bokrok alján lévő szemetét is, de ezt rossz néven vette, és a múlt héten az estére bezárt temető lakatjainak mindegyikébe pillanatragasztót öntött. A kár azonban nem volt akkora, hogy bármilyen hatóság érdemben intézkedni tudjon ellene, pedig már sokszor kihívtuk rá a rendőröket – közölte Rózsa Attila.

A hajléktalan férfi egész napját a Szabadkai úti Lidl áruház bejáratánál tölti néma kéregetéssel – tegnap is ott álldogált az üzlet előtt egy ismerősével. Bokra aljában újra sok szemét gyűlt fel a női táskákon át a száraz kenyéren keresztül az üres PET-palackokig. A bukszus éppen a parkoló mellett van – a sírkertbe tegnap látogatók szemét és orrát is szúrta a látvány és a szagok.A temetőgondnok most azon fáradozik, hogy a bokros részről kiderítse, hogy fel lehet-e számolni, ugyanis az utcában ezt a tíz méteres szakaszt leszámítva nincs ilyen fajtájú növény, felszámolása senkit nem zavarna. – A hajléktalan korábban a Vám térnél lévő trafóház mellett lakott, de azt az áramszolgáltató emberei elkerítették, ezért költözött feljebb. Csak akkor tudnánk megszabadulni tőle, ha mi is megszüntetnénk a helyét – magyarázta a temetőgondnok.