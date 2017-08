Hajléktalannal jártuk be a hűsölőhelyeket - Jól vizsgázott emberségből Szeged

– Nem szoktam ilyen helyekre járni. Hajléktalan vagyok, úgyis elküldenének – mondta Makra Dezső, akit tegnap arra kértünk, legyen segítségünkre azon légkondicionált intézmények tesztelésében, amelyeket a hőségriadó idejére kijelöltek. Ezekbe bárki betérhet hűsölni, ám kíváncsiak voltunk, vajon a bevásárlóközpontokban és közintézményekben mit szólnak, ha egy hajléktalan ül be hűsölni.Az udvaron levegőznekA 67 éves férfit az Indóház téren ültettük be autónkba. Míg az első boltba, a móravárosi Aldiba megérkeztünk, elmesélte, a szállón a szobában már bőven 30 fok felett jár a hőmérséklet, aludni nem nagyon tudnak. – Az udvaron kicsit hűvösebb van, oda ülünk ki levegőzni – tette hozzá.

Másodszor járt a plazában

„Inkább dolgoznék, mint hűsölnék"

Huszonnyolc településen 76 hűsölőintézmény

Dezső a boltba üres üvegektől csörgő szatyorral és egy rongyos oldaltáskával tért be. Tett egy gyors kört, majd – bár az eladótérben jóval kellemesebb idő volt, mint a külső részen – vásárlás nélkül kiment a pénztárak mögötti pakolópulthoz és ott megállt. A biztonsági őr mindössze néhány lépésre volt tőle, de semmit nem szólt az alatt a negyedóra alatt, amíg hajléktalanunk ott várakozott.Következő állomásunk az SZTE TIK volt, amely egyébként, mivel a könyvtár zárva van, kongott az ürességtől. Dezsőt tehát egyből észrevették, amikor betért. Kicsit járkált az előtérben, majd odalépett hozzá egy biztonsági őr. A fiatal nő azonban ahelyett, hogy elküldte volna, megkérdezte tőle, hogy jól van-e. – Nagyon rendes volt – mesélte később Dezső. – Mondtam neki, hogy jól vagyok, csak melegem van, mire megmutatta, hová ülhetek le.Ezután a Szeged Plazába vittük beépített emberünket, aminek külön örült, mert mint mondta, csak egyszer járt eddig ott, amikor a szállóról moziba vitték őket. Jókedvűen nézelődött negyedórán keresztül a sétálóutca egyik padján, egyszer egy biztonsági őr is elment mellette, de rá sem nézve haladt tovább. A Rókusi körúti Tescóban szintén megpihent az egyik padon egy csinos nő mellett, ott azonban ennyi idő alatt még csak járőröző biztonsági őrt sem láttunk.– Hajléktalan vagyok, szeretnék egy kicsit pihenni itt, a hűvösben. Hova ülhetek le? – szólított meg Dezső egy őrt délidőben az Árkád legfelső szintjén. Ekkorra már kezdte elhinni, nem biztos, hogy egyből elzavarják, csak mert úgy alakult az élete, hogy édesanyja halála után annak tartozását az ő nyugdíjából vonják, megmaradó 37 ezer forintjából pedig nem tud lakásbérletet fizetni. Itt sem kellett csalódnia, teljes természetességgel ajánlották fel számára az étterem területét.Utolsó helyszínünk a nagyáruház volt. – Ők is hajléktalanok – mutatott három fiatal férfira, akik szintén éppen befelé igyekeztek. A terv itt is az volt, hogy megkérdezi, hol ülhet le, de hiába keresett, nem talált biztonsági embert. A mozgólépcsőn felérve viszont két padot igen, egyiken még ültő helyében szunyókálást is imitált. Még ebben sem zavarta meg senki.Jól vizsgáztak tehát emberségből a kijelölt szegedi hűsölőhelyek, melyek közül csak azokat hagytuk ki, amelyek nagyon kiesnek a városból, így gyalogosan vélhetően senki nem tér be oda csak a forróság miatt. Arra a kérdésre azonban, hogy beülne-e máskor is kicsit felfrissülni ezekre a helyekre, Dezső csak a fejét rázta.– Nem mernék – mosolygott szégyellősen. – Elvagyok én így is. Délelőtt takarítok a szállón, elmegyek a társaim ebédjéért, esetleg mosok is. Eltelik így is az idő. És megyek egy állásinterjúra is, úgyhogy a jövő héttől remélhetőleg már munkám is lesz. A mosogatásból remélem, össze tudok annyit spórolni, hogy februárban, amikor ki kell költöznöm a szállóról, el tudjak kezdeni fizetni egy bérlakást. Úgyhogy inkább dolgoznék, mint hűsölnék, ha lehet.Csongrád megyében összesen 76 hűsölőhelyet jelöltek ki. Kisebb településeken általában a faluház, művelődési ház vagy a polgármesteri hivatal, városokban pedig elsősorban az üzletláncok boltjai szolgálják most azt a célt, hogy a legnagyobb forróságban is mindenkinek legyen lehetősége lehűteni szervezetét, leülve egy légkondicionált helyiségben. A teljes lista a katasztrofavedelem.hu oldalról tölthető le.