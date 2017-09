Halak, galambok, gumikacsák uralták a híreket, és közben beszökött az ősz - mutatjuk a hétvégét!

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk néhol záporral,, hozzátéve, hogy nyugat felől egyre szárazabb levegő érkezik. Egész pontosan így írják le az időjárási helyzetet: "A kelet felé haladó magassági teknőről (amely előtt hullámzó frontzóna tart kelet felé), hétfőn egy hidegörvény fűződik le, amely továbbra is hatással lesz az ország északkeleti területének időjárására. Eközben nyugat felől előbb a Dunántúlra, majd a középső országrész fölé egyre szárazabb léghullámok érkeznek." Tegnapi cikkünkből megtudhatták, hogy. Semmi egyebet nem tudunk elmondani, csak még annyit, hogy azA hétvégén nem unatkozhattak kedves olvasóink, fesztivál ért fesztivált a megyében. Szegeden minden a halról szólt három napig,, aki nélkül nem kerülne paprika a halászlébe - tekintsék meg mindezt videón és fotókon is! Ne hagyják ki- ha már műanyag, végre nem a flakonok áradás után -,pedig mindenképpen fogyasztásra érdemes.

- előtte szalonnát sütöttek - ,, hogy aki szerényen helytállva lép egyről a kettőre, az az elszámoláskor az elsők között lesz - úgy legyen.Szép volt a Karolina tanévnyitója is a galambröptetéssel --, deMindeközben a csempészek sem pihentek, pedig jobban tették volna:egy 21 éves montenegrói férfi nagy bánatára.a rendőrök.de hamarosan a halála végleges napjáról fogunk sajnos.Ezen a csodálatos hétfőn a, tegyünk meg ennyit értük! Aztán indulás munkába, iskolába, itt az ősz, ráadásul ugye hétfő is van: csak semmi henyélés! Azért térjenek vissza hozzánk napközben is!