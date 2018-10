Halászcsárda nyílik a Tisza Gyöngyében

Újra élet költözhet az épületbe. Fotó: Török János

Hosszú ideje pusztul már a több mint egy évtizede üresen álló Tisza Gyöngye, tavasz végére azonban újra élet költözik az épületbe. Immár nem csak az alsó szintje lesz használatban, amely nyáron megnyitott szabadtéri diszkóként: a második szinten halászcsárdát és rendezvényházat alakítanak ki. Az 1100 négyzetméteres területet a Middie-East Food Kft. vásárolta meg pályázati és saját forrásból. A cég vendéglátással és ingatlanhasznosítással foglalkozik.A tervek szerint 2019 májusában meg is nyithat új vállalkozásuk, az étterembe már keresik a konyhafőnököt.– Év elején vettük meg a területet, az építkezés már elkezdődött. Gyakorlatilag szerkezetkész állapotra kellett mindent visszabontani, onnan indulhatott el az építés. A kivitelezéssel márciusra lesznek készen a szakemberek – tájékoztatta lapunkat Róvó Richárd ügyvezető. Mint elmondta, hagyományos halászcsárdát nyitnak majd a Tisza partján álló ingatlanban, amely attól lesz más, mint a többi, hogy újhullámos ételek is helyet kapnak az étlapon. – Első körben kétszáz fős éttermet alakítunk ki, amelyet egy 220 négyzetméteres konyha szolgál majd ki. A későbbiekben azonban tervben van a tetőterasz megnyitása is – mondta el a cégvezető. Az új vendéglátóhely stílusáról annyit árult el: elhelyezkedésének megfelelően elsősorban a „kockás abroszos" vonal lesz rá jellemző, mindezt azonban modern köntösbe csomagolják.Hogy ki viszi majd a konyhát, azt még nem döntötték el, de Róvó Richárd elárulta: nagyon jó szakemberek jelentkeztek az állásra. – Azt gondolom, a Tisza Gyöngye presztízshely, így nekünk nem lesz nehéz megfelelő munkaerőt találni még úgy sem, hogy köztudottan ez most az egész országban problémát jelent a vendéglátósoknak.A csárda mellett a beruházók egy rendezvénytermet is kialakítanak a legendás épületben, ahol kétszáz főt tudnak leültetni. Ezt elsősorban esküvőkre és étkeztetős programokra ajánlják majd. Arra a kérdésre, hogy nem zavarja-e majd nyáron a szabadtéri diszkó a felső szint működését, az ügyvezető határozott nemmel válaszolt. – Időben sem egyszerre működnek majd, de megfelelő hangszigeteléssel és saját, belső zenével az esetleges átfedéses időszakok is gond nélkül megoldhatók lesznek.