Halászlé után a Rock doktor rendel

Az Algyői Halászcsárda a 47-es út mellett, Szeged és Hódmezővásárhely között található. Az épület már a két világháború között is halászcsárdaként üzemelt. Barta László csárdagazda 28 éve vezeti a messze földön híres éttermet.A filézett pontyhalászlé a vendéglő zászlóshajója. Készítik korhely és ínyenc változatban is. Az étlapon szerepelnek harcsából, süllőből, kecsegéből és pisztrángból készült ételek is. Barta László azokra is gondol, akik nem szeretik a halat, ezért sertésből, borjúból, bélszínből, libamájból, pulykából készülő fogásokat is készítenek.Ebéd után, vacsora előtt pedig irány a 2008 szeptemberében teljesen felújított IH Rendezvényközpont, ahol április 5-én, szerdán 19 órától Dr. Rock, azaz Pleskonics András rendel. Dr. Rock a hagyományos zenemozi vetítős programja közben élő zenével kedveskedik a vendégeknek: bemutatja a Get Over It együttest. A belépés díjtalan.Mindkét helyet és azok programjait, valamint kínálatát megtalálja a Frappéban, ami rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.