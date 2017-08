Halászlészüzek a tápéi halászléfőzésen - galéria

Eredmények



A XII. Tisza-parti Szent István Népünnepélyen az Arany bogrács kupát Nyilas Péter, az Ezüstöt Rádai Sándor, a Bronzot pedig Kőházi István vehette át. Különdíjból ötöt is kiosztottak, ezeket Tari Tibor, Török Gábor, Mojzes Sándor, Dobra Tamás és a Szegedi Sportkoalíció vihette haza.

Váradi Márton, kajak edző Tisza-parti üdülőjében már kora délelőtt a kis teatűzhelyen forrt a szegedi halászlé alapleve sok csonttal, fejjel, hagymával apróságokkal, ahogy kell. A négyórás főzést passzírozás követte, majd belekerültek a haldarabok. A jól ismerd edző a kajakosokat látta vendégül. Rántottak is halat, amihez majonézes krumpli készült, ráadásnak pedig egy kis lángos. Váradiékon kívül még vagy közel száz csapat vett részt vasárnap a XII. Tisza-parti Szent István Népünnepélyen Tápén, ahol idén is horgászversennyel és halászléfőzéssel ünnepelték az államalapítást.– A halászlé egy közkedvelt szegedi étel, szerettünk volna egy olyan családias rendezvényt létrehozni, amelyen baráti társaságok, családok jöhetnek össze és érezhetik jól magukat Tápéról, Petőfitelepről és a Tömörkény István Üdülőtársulattól – mondta Kohári Nándor, szervező, akinek 2006-ban pattant ki a fejéből az ötlet. Az első alkalommal csak 17 bográcsban rotyogott az étel, tavaly már több mint kétszázan jelezték részvételüket.Bár az eső elriasztott néhány résztevevőt, így is szép számmal összegyűltek az érdeklődők. A Tari és Kőházi családnál egyszerre négy bogrács alatt égett a gázláng: bajai, harcsa, ponty és vegyes halászlevet is készítettek, előételnek pedig tiszai keszeget sütöttek.Gombkötő Dáriusz és nővére, Melani zsíros kenyérrel alapoztak a halászlére és marhapörköltre. A gyerekek és édesanyjuk, Molnár Gabriella ugyanis nem szeretik a halászlevet, azért a családfő nekik marhapörköltet is készített. – Ezt a kategóriát biztos mi nyerjük – viccelődött Gabriella. A legfiatalabb halfőző a kétéves Miklós Marci volt, aki bár a halat szereti, a halászlevet most kóstolta meg először.Salamon Sándor és csapata sem aprózta el a reggelit: miccset, sült grillkolbászt, sült halat, roston harcsát és sült krumplit csipegettek míg elkészült a főétel.A Szent István napi áldást Száva Szabolcs, Tápé és Petőfitelep plébánosa osztotta, majd az áldás végén felhőtlen időtöltést kívánt mindenkinek. Az ebédhez a Ruzsa Sándor Népdalkör és Citerazenekar szolgált zenei aláfestéssel, majd Polgár József gondoskodott a jó hangulatról.Ebéd közben találkoztunk Lénárt Edinával, aki életében először kóstolta meg a halászlevet. – A szüleim nagyon szerették és erőltették, hogy kóstoljam meg, de mindig ellenkeztem. Most végre 43 év után a szakácsunknak, Bischoff Sándor festőművésznek köszönhetően elmondhatom, hogy elnyerte a tetszésemet. Kár volt eddig várni – vallotta be Edina.