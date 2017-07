Halleluja: megszűnt a várakozás Röszkénél

Szombat délelőttre a Röszke Autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán négyórás, a belépő oldalon kétórás várakozás alakult ki a személyforgalomban. A torlódás július 30-án késő délutánra megszűnt, az átkelés mostanra folyamatos.

A rendőrség a következő hetekben is, mind a kilépő, mind a belépő oldalon erős hétvégi forgalomra számít, hiszen a turisták pihenni, Nyugat-Európából a vendégmunkások szabadságra indulnak, amelynek leteltével ismét visszatérnek munkahelyükre. Ezért útnak indulás előtt célszerű tájékozódni a határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a rendőrség honlapjának Határinfó rovatában, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobilapplikációjával. A rendőrség kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az úti okmányai meglétét, a gépkocsi műszaki állapotát, vegyenek magukhoz elegendő mennyiségű folyadékot, és amennyiben szükséges, ne felejtsék otthon gyógyszereiket. Amennyiben rendőri segítségre van szükségük, hívják a 112-es segélyhívót!

A határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő rendőrök 2017. július 29-én, a forróságban ismét hűtött ásványvizet osztanak a sorban álló, átlépésre várakozó utasoknak. A négyórás várakozás szombat délelőttre alakult ki. Az átkelőhely teljes kapacitással működik annak érdekében, hogy a határátlépés minél gördülékenyebben történjen - írta a police.hu.

Az M5-ös autópályán a röszkei határátkelő felé a 165-ös kilométerszelvénytől Tompa felé terelik a forgalmat - tájékoztatta portálunkat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. Amint megszűnik a terelés, frissítjük cikkünket.Vasárnap reggelre sem javult a helyzet a röszkei határátkelőn, a police.hu határinfója még mindig négy órás várakozást jelez személyautóknak, kettőt buszoknak a kilépő oldalon autópályán, és ne higgyék, hogy a belépőn nincs torlódás. Ásotthalomnál és Tompánál egy-egy órát kell várni, ahogy a csanádpalotai határátkelőnél is. Jó szórakozást hozzá az érintetteknek, be nem állnánk a röszkei sorba, ha nem rettenetesen muszáj.Továbbra is erős a forgalom a Csongrád megyei határátkelőhelyeken, a Szerbia és a Románia felé utazóknak érdemes a kisebb átkelőket választaniuk - tájékoztatta a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője vasárnap reggel az MTI-t.Huber Krisztián közölte, a röszkei autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán a személyautóknak négy órát kell várakozniuk. Az autóbuszoknak a ki- és a belépő oldalon is egyaránt kétórás a várakozási idő. Az ásotthalmi átkelő kilépő oldalán egyórás a sor. A magyar-román határon a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen a kilépésnél a személyautóval érkezők egyórás várakozásra számíthatnak - tudatta a főhadnagy.Az utazóknak Szerbia felé célszerű másik határátkelőt választani. A magyar és szerb állampolgárok használhatják a tiszaszigeti, a bácsalmási és a röszkei közúti határátkelőhelyet. Ezek naponta 7 és 19 óra között tartanak nyitva. Emellett a hercegszántói és tompai átkelő folyamatosan igénybe vehető. A Románia felé tartók választhatják az egész nap működő kiszombori átkelőt.17 óra után jelezte arra járó kollégánk, hogy a felüljáróról nem lehet látni a kocsisor végét a határátkelőnél. Ásotthalomnál, az alsó-kissori úton végig nemzetközi forgalom bolyong minden irányból. Feltehetően a határátkelők között ingáznak az autósok, hátha valahol át tudnak jutni. Ásotthalomnál egyébként 2, Röszkénél autópályán még mindig 4 órát jelez az autósoknak a határinfó . Közúton csak egy óra a várakozás. Tompánál is egy órát kell várni.