Halloween a Frappéval - Party-k, kedvezmények Halloween jegyében

Igaz, a családoknak szóló tökös programok a hétvégén lemennek és a rém-partyk már ma megkezdődnek a városban, az igazi rém-bulik kedden és szerda éjszaka várhatóak. Ekkor tárt karokkal vár a Hungi és a JATE Klub, a BarCraft és a Fröccskocsma, de még a Vadaspark is vámpírok felvonulására készül.A Belvárosi moziban a Fűrész- újratöltve című filmre lehet rettegni kedden este, de ha Bill bohócra kíváncsi a közönség, 22.30-kor AZ-on is rághatja a körmét, Annabelle pedig 22.45-től kínál démoni éjjelt.Aki a parát a fürdőben keresi, ugorjon egy fejest a Hagymatikumban, ott kísérteties vízidiszkó lesz. A mórhalmi fürdőben pedig az őszi szünetre gyúrnak a szervezők.Ha sikerült kellőképpen bezombulni a héten, a Frappé akcióival lehet felocsúdni: remek rém-koktélok, tökös fogások kényeztetik kedvezményes áron az applikáció felhasználóit. Egy családoknak szóló, kivételes akció is bekerül a kínálat közé. A részleteket érdemes csütörtöktől az app-ban keresni.