Halloween a vadasparkban

Ma nem zárnak be a Szegedi Vadaspark pénztárai sötétedés után sem. Az állatkerti halloween 17 órakor kezdődik. A szervezők idén is várják az ötletes jelmezeket, az idei téma a mitológiai szörnyek és legendás állati lények, a Minótaurosztól a jetiig, de jöhetnek vámpírok és boszorkák is arra a felvonulásra, amely 19 órakor az oroszlánoktól indul, és a borjúfókák medencéjéig tart. 17 és 21 óra között több helyszínen játékos feladatokkal várják a családokat, 19.20-tól pedig kísérteties lovas kocsikázás indul az állatkert gazdasági bejáratánál. Nem maradnak el az állatos programok sem: 17.30-kor a rozsomák etetésével kezdik a sort, majd 18.30-kor az oroszlán és a hiénák kapnak esti csemegét. 19.30-kor a barna és az ormányos medvéket etetik meg, 20.30-kor pedig a jaguárt.