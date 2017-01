Halottaskocsit és hófehér Cadillacet is vásárolhatunk

Tűzoltókocsi kapható



A leamortizálódott gépjárművek legnagyobb részét önkéntes tűzoltó-egyesületek kapják meg, vagy újoncok képzésére használjuk – mondta Mukics Dániel tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Ha a leselejtezett jármű menthetetlen, gyakorlat során szétbontják, és bontóban eladják, de arra is sor kerülhet, hogy a piacon értékesítik.

Tavaly októberben kapta fel a sajtó, hogy hárommillió forintért árul a Szegedi Közlekedési Társaság egy üzemképtelen Bengáli villamost (2016. október 5.: Eladó a Bengáli).A forgalomból már kivont FVV800-as csuklós villamos utoljára 2011-ben szállított utasokat Szegeden. – A 24 tonnás jármű azóta gazdára talált – tudtuk meg Majó-Petri Zoltántól, az SZKT ügyvezetőjétől.Egy másik Bengálit darabokban adtak el. Egy részét hulladékként értékesítették, a többi alkatrész gyűjtőkhöz kerül. Vannak, akik csak eredeti lámpabúrákat, kapaszkodókat vagy ajtókat akarnak venni.– Az adásvételi szerződést még nem kötöttük meg, tárgyalunk a leendő vevővel a felújításról. Annyit elárulhatok, hogy turisztikai célokra szeretné használni a villamost – mondta az igazgató. Úgy tudjuk, az új tulajdonos fekvőhelyeket alakítana ki a Bengáliban.A villamosról már lecsúsztak a különleges járművek kedvelői, de akad még néhány ritkaság az egyik Dorozsmai úti autókereskedésben.– A halottaskocsit inkább hagyjuk. Ha arról írnak, lehet, hogy valaki babonából nem jön be. Amikor hoztuk haza Olaszországból az autópályán, néhány autós nem merte megelőzni – mondta Nagy Gábor, a Tan-Dem Autókereskedés tulajdonosa.A hófehér Cadillac Coupe DeVille szikrázva csillogott a téli napfényben. Az 1968-ban gyártott kétajtós autó orrában egy 7700 köbcentis V8-as motor dolgozik. Amerikában már 68-ban tudták, mi az a luxus: a kormányoszlop állítható, a szervokormány rásegítése sebességfüggő, az ülés hat irányban állítható villanymotorral, és természetesen az ablakok is elektromosak.A gyári állapotban lévő, kicsivel több mint kéttonnás kupét 4 millió 998 ezer forintért kínálja tulajdonosa. – A német hirdetési oldalakon 20 ezer euróért adják ugyanezt a modellt, de annyira nem is akarom eladni. Ez egy igazi kuriózum – mutatta a monstrumot.Hátrányai is akadnak az impozáns járműnek: a Fekete Sas utcáról biztos nem tudna befordulni a Kígyó utcába, és akkor a városi, 20-30 literes fogyasztásról még nem is beszéltünk.Kedvezőbb a fogyasztása a Mercedes halottaskocsinak, amit egy öthengeres dízelmotor hajt. Az autót egy olasz cég építette át, onnan érkezett Szegedre, 2 millió 990 ezer forintért már el is kelt. A vevő nem morbid humorú magánember, egy temetkezési vállalkozóhoz került a Merci.