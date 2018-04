˝Halványlila gőze˝ sincs, mit csinál pénteken? Nyerjen páros belépőt L´art Pour L´art Társulat szegedi előadására!

L´art Pour L´art Társulat Halványlila gőz című előadását pénteken 19 órától az IH Rendezvényközpontban

Játszani csütörtök 12 óráig lehet!

Nyerjen páros jegyet a L´art Pour L´art Társulatra

Ha Ön is imádja Besenyő Pista bácsit és Margitot, na meg az ikreket és az "öreget", akkor Önnek itt a helye! Játsszon velünk, válaszoljon helyesen egy kérdésünkre, és másodmagával megnézheti aSorsolás után a nyerteseket e-mailben és/vagy telefonon értesítjük!Hogy miért volt ez az előadás már a bemutatón hatalmas siker? Hogy miért van tele a színdarab klasszikusnak ígérkező l’art por l’art-jelenettel, vetítéssel, verssel, dallal, és egyebekkel? És vajon hogyan indulhat el úgy az előadás, hogy még el sem kezdődött? És miért tarolnak a régi és új figurák ma is úthengerővel? És mi a titka a mágikus négyes varázslatos színpadi jelenlétének? Ezekre a kérdésekre a Társulat tagjai is csak azt mondanák, hogy halványlila gőzük sincs.Persze biztos van, csak nem árulják el. A legékesebb bizonyíték erre a Halványlila gőz című előadásuk, amit elmondásuk szerint csak azok láthatnak, akik akarnak. Elképedhetnek a kíváncsi nézők Kíváncsi Hajnalka legújabb műsorszámán, aki időutazásra invitálja az érdeklődőket. Zigóta és Margit társaságában látogatást tehetnek a fogászaton. Belekukkanthatnak a vadonatúj vetítésekbe, megtudhatják, hogyan imádják egymást egy ünneplő család tagjai, és halálra izgulhatják a rettenetes róka kalandjait. Tájékozódhatnak a géniusz Költő alkotói fantáziájának legújabb drágaköveiről, és arról, hogy Edebede bácsi meséjébe hogyan kerülhetett bele az öntörvényű Tompika. Valamint újabb dalok, Boborján- és Besenyő család-jelenetek, francia bábeposz, és ki tudja, még hány csoda várja a nézőket. Jó szórakozást kíván a Társulat Örömtermesztő Génbizottsága!