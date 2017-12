Hamar elszállt az ünnepi hangulat a szegedi közgyűlésen

Szemét-ügyRátérnek a napirendre: Szentgyörgyi Pál elmondja, a Szegedi hulladékgazdálkodási cégnek nyújtott, 350 milliós tagi kölcsönnek az a célja, hogy jövőre is megkapja a hitelét a cég a banktól. Állítása szerint csak előleget kapott a városi cég az államtól a harmadik negyedévet illetően. Ha kapnának is 9 milliárdot, mint Pécs, akkor sem a civil szféra ellen használnák fel. Botka László újra elmondja, szerinte ellopják a szegediek pénzét azzal, hogy államosították a szemétszállítás befizetését. Azt mondja, a fideszes polgármesterek is ezt gondolják, csak nem mondják el. Ménesi Imre is a tagi kölcsön ügyében szólal fel. Úgy fogalmaz, "hitványkodik" az állami cég. "Ingyen sajt csak az egérfogóban van", idéz. Tóth Péter is osztja az eddig felszólalók véleményét, de hozzáteszi, hogy ma még tüntetést szervez a Jobbik Budapesten.Véget ért az ünnepség, a gyerekektől minden képviselő, sőt, a sajtó munkatársai is kaptak egy-egy ajándékot. Joób Márton szólal fel napirend előtt: a bérlakásfejlesztési-programról beszél. Ötszáz rászoruló családon segítettek, nagy eredménynek tartja ezt. Megdöbbentőnek tartja, hogy a fideszesek azt terjesztik, hogy migránsokat telepítenének a lakásokba, felszólítja őket, hogy hagyják ezt abba. Nagy Sándor az Együtt frakció nevében boldog karácsonyt kívánt mindenkinek, majd úgy folytatja, nem karácsonyi ajándékként kapja azokat a fejlesztéseket Szeged, amelyeket véghez tud vinni. Úgy véli, sikeresek voltak a külső források szerzésében, így központi költségvetési fejlesztési támogatást kap a villamos és trolifejlesztési program. Tíz éve dolgoznak a fedett uszodán, erről a beruházásról ebben a cikkünkben olvashat. Nagy Sándor a szegediek sikerének tartja az uszoda építését. Kardos Irén nagy eredménynek tartja a szegedi szociális hálót, ezúton köszöni a szegedi civil szervezetek munkáját, aminek köszönhetően tűzifát, ajándékcsomagot és ruhát oszthattak. Arra kér mindenkit, ne feledjék el, hogy karácsony után is van este és reggel, amikor segíteni kell, majd áldott ünnepeket kívánt. Haág Zalán megfogadja Botka László tanácsát, így az ünnepekről beszél: a karácsony egy keresztény ünnep, viszont ezt veszély fenyegeti, mert a nyugat eltávolodott a vallástól, a kereszténységtől. A másik veszélynek az illegális bevándorlást tartja, akik merényleteket hajtanak végre. Bár a szocialisták nem tartják veszélyesnek a migránsokat, mégis betontömbökkel zárták le a szegedi karácsonyi vásárt is. "Önök adták oda a MigSzolnak a szentmihályi bezárt iskolát. A mai napig közel 20 ezren látták el kézjegyükkel a Védjük meg Szegedet! ívet" - jegyzi meg, majd áldott karácsonyt kíván mindenkinek.Szentistványi István szégyelli magát Haág Zalán felszólalása után. Kifejti, a régiónknál csak bolgár és román régiók szegényebbek az EU-ban, viszont Pécsen kifejtették, hogy nem kérnek a nem kormányzati pénzekből. Felhelyezte a civil összefogás jelképét önmagára, erre kérte a többieket is. Binszki József a következő: a külhoniak választójogáról beszél, a DK azon az állásponton van, hogy ne szavazhassanak azok, akik nem élnek Magyarországon. Kofakormánynak nevezi a mostanit, mert így üzletelhet a szavazatokért a kettős állampolgárságért cserébe. Megemlíti, Magyarország lakosságának 85%-a nem támogatja a külhoniak szavazati jogát. Lehetetlen küldetésnek nevezi, hogy a londoni nagykövetségen leszavazzanak egy nap alatt az ott élő magyarok - erről Tom Cruise akciófilmet is forgathatna, egy újabb Mission Impossible-t. Nógrádi Tibor elmondja, a Fidesz-L.É.T. frakció komolyan gondolja az adventet, ezért nem üzennek mást, csak boldog karácsonyt kívánnak. Tóth Péter viszont nem ígéri meg, hogy nem bánt meg senkit - a Jobbikra az Állami Számvevőszék által kirótt büntetésről beszél. Úgy folytatja, nem elég elmenni szavazni, elszámoltatásra is szükség van, nem bevándorlásról, hanem kivándorlásról kell beszélni Magyarországon. A szemétszállításról is beszél: lapunk is beszámolt róla, januárban érkeznek a számlák.szegedi Bonifert Domonkos Általános iskola műsorával kezdődik az ülés.- Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből, lágy karácsonyi zene dukál az idei utolsó közgyűléshez, a képviselők már gyülekeznek a teremben. A hagyományokhoz hűen, idén is gyermekműsor színesíti az év utolsó közgyűlését.Korban írtuk:Módosíthatja a lakásrendeletet a közgyűlés pénteken, a belvárosban lévő, korszerűsítésre szoruló lakások bérbeadását egy új konstrukció révén valósítanák meg. Ennek lényege, hogy maga a bérlő újítaná fel a lakást, s ezt belekalkulálnák a fizetendő díjba. Bérleti szerződést egy éves időtartamra kötnének, ám ha ez idő alatt elkészülnek a munkálatok, határozatlan idejűvé változik a bérleti jogviszony. A szociálisan rászorulók átmeneti elhelyezésében kedvezmény léphet életbe, most a 3 éves határozott időtartamot mindig csak 1-1 évvel lehet hosszabbítani, ám ha elfogadják a rendeletmódosítást, akkor 3 évre hosszabbíthatnak.A lakásrendelet kevéssé képviseli a szociálisan rászorulók érdekeit, inkább a város és az IKV Zrt. gazdasági szempontjait helyezi előtérbe a független Szentistványi István szerint. Problémának tartja, hogy az alacsonyabb komfortfokozatú lakásokat eladja a város, és szerinte nem tesznek meg mindent azért, hogy a leginkább sérülékeny lakossági csoportok bérlakásokból se kerülhessenek utcára.A jövőben kevesebb kedvezményt adna a város azoknak a bérlőknek, akiknek elővásárlási joguk van – derül ki egy másik előterjesztésből. Ahogy a jogi bizottság ülésén elhangzott, most 30-40% kedvezmény is érvényesíthető, a jövőben pedig maximum 25%. Az indoklás szerint azért szükséges módosítani a rendeletet, mert nem egyértelmű a mostani szabályozás. A jogi bizottság hétfői ülésén ennél a napirendi pontnál tartózkodott a DK-s Binszki József is.Ha megszavazza a többség, akkor 350 millió forintos tagi kölcsönt kaphat a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., igaz az állami holdingnak nincs lejárt tartozása a cég irányába. Tagi kölcsönt kaphat a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. is, egy 100%-ban támogatott vízi turizmusfejlesztési projektjük előkészítő munkálataira nettó 15 milliót kértek.A városüzemeltetési bizottság ülésén elhangzott, hogy pályázati forrásból megépül a Szeged–Sziksósfürdő–Bordány kerékpárút nagyjából 350 millió forintból. A Szegedi Ipari logisztikai Központot is meg lehet majd közelíteni kerékpárral, a nagybani piacnál pedig buszmegállót létesítenek. A Kolozsvári és a Szent György terek rekonstrukciójáról is tárgyaltak, előbbinél tartózkodott a szavazásnál Szentistványi István. Mint mondta, indokolatlanul sok fa kivágását tervezik, ezért nem támogatta az előterjesztést.Személycseréről is dönthetnek a városüzemeltetési bizottság esetében, a grémium külsős jobbikos tagja, Rácz Tibor ugyanis bejelentette, hogy lemond a tisztségről, helyére Barta Sándort választhatják meg.