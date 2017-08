Hamarosan Budapestre viszik Vanesszát

Nem tudják, mikor ébred fel

Vanesszát hamarosan az Országos Rehabilitációs Intézetbe szállítják. Archív fotó: Török János

– Nem bénult le Burkus Vanessza – cáfolta a napokban megjelent bulvárhíreket Barzó Pál, az SZTE Idegsebészeti Klinika osztályvezető professzora. Azért hívtuk fel, mert több lap is azt állította, hogy a 19 éves szegedi lány, aki július közepén Burgaszban autóbalesetet szenvedett, részlegesen lebénult: felépülése után sem bírja majd oldalirányba mozgatni a fejét. – Természetesen egyelőre állapota miatt nem tudja megtartani a fejét, de mozog – mondta a professzor azután, hogy tegnap megvizsgálta Vanesszát.A sajtóhíreket nem követő édesapa is meglepődött, miket írtak lányáról. – Még a műtét előtt kaptunk olyan tájékoztatást, miszerint elképzelhető, hogy nem tudja majd jobbra-balra forgatni a fejét. Valószínűleg ezt értelmezték félre – mondta Burkus Sándor. Hozzátette, az operáció után úgy tájékoztatták őket, hogy az sikeres volt, még a csigolyákkal együtt elcsavarodott idegszálakat is sikerült a helyükre illeszteni.Vanessza egyébként már régóta önállóan lélegzik, és kezeit, lábait is folyamatosan mozgatja, tudatát azonban még nem nyerte vissza. Az egyetlen alkalmat leszámítva – amikor szerelmének, Martinnak megszorította a kezét, és ránézett –, semmi reakciót nem tudtak még kiváltani belőle családtagjai. – Nincs orvos, aki meg tudná mondani, mikor és hogyan ébred majd fel ebből. Csak annyit tudnak javasolni, hogy legyünk türelmesek, és bizakodjunk. De ez nagyon nehéz. Mindennap úgy menni be a klinikára, hogy hátha ma már ébren fogad bennünket – és aztán szembesülni vele, hogy ez ma sem történt meg.

Pesten is lesz mindig valaki Vanessza mellett

Albérletet keresnek

Vanesszát egyébként hamarosan a fővárosba szállítják. Az Országos Rehabilitációs Intézetben kezelik majd tovább, Szegeden ugyanis nincs lehetőség a rehabilitációjára.– A jövő héten vagy a rákövetkezőn viszik el. Addig még beültetnek neki egy gyomorszondát, hogy táplálni tudják – mesélte Burkus Sándor, aki onnantól kezdve mindennap ingázik majd Budapest és Szeged között.– A feleségem visszamegy dolgozni, hiszen élnünk kell valamiből, a kisfiunknak pedig kezdődik az óvoda. Én rokkantnyugdíjasként meg tudom tenni, hogy utazgassak azért, hogy vele legyen mindig valaki – mondta az édesapa. Úgy tervezi, a hajnali vonattal megy majd fel, az utolsóval pedig vissza. – Martin, a lányom barátja is tud majd segíteni, ha esetleg valami miatt nem tudnék menni, mert ő pedig szeptembertől a fővárosban jár egyetemre – tette hozzá.Az ingázás azonban természetesen csak átmeneti megoldás lehet, hiszen az anyagilag és fizikailag is rendkívül megterhelő lesz, így a család már albérletet is keres. – Rokonunk él a fővárosban: fel is ajánlották, hogy mehetek hozzájuk, de másfél szobában élnek gyerekkel, nem akarok a terhükre lenni. Ráadásul hétvégenként szeretne a család többi tagja is Budapesten lenni.Burkus Sándor kijelentette, a fővárosi lakhatás ugyan nehéz helyzet elé állítja majd őket, az elmúlt időszakban számlájukra érkezett adományokhoz nem nyúlnak. – Az egy elkülönített alszámlán van, és teljes egészében Vanessza gyógyulására, rehabilitációjára, illetve a neki szükséges eszközök megvásárlására fordítjuk – mondta az édesapa.