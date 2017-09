Hamarosan itt az e-recept: novembertől már személyi igazolvánnyal is lehet gyógyszert kiváltani

Tudta?



A betegek adatait a házi- és kórházi orvosok, illetve a patikusok és a gyógyszerkiadásra jogosult gyógyszertári szakasszisztensek is saját személyi igazolványuk beolvasásával tudják megtekinteni. Saját felhőjét, mely az összes egészségügyi adatát tartalmazza, mindenki maga is nyomon követheti majd az e-egeszsegugy.gov.hu oldalon. Ide az ügyfélkapun keresztül lehet belépni, de aki nem rendelkezik ilyennel, a kormányablakokban is kérhet ezzel kapcsolatos segítséget. Ezen az oldalon lehet beállítani azt is, ki férhessen hozzá a felhőben tárolt adatokhoz.

Sok papírt megspórolunk

A patikákban októbertől a beolvasott recept már a beteg felhőjébe irányít, de a személyi igazolvány is elég lesz, hogy a gyógyszereket kiváltsuk. Fotó: Kuklis István

– Valószínűleg sokan azért tartanak az e-recepttől, mert tájékozatlanok még a témában. Nem véletlen, hogy a hétfői, fővárosi fórumon, amit ebben a témában tartottak, hatalmas tömeg volt – fogalmazott a gyógyszerkiváltás körüli változásokkal kapcsolatosan Kaizer Zsuzsa, a szegedi Angelica Patika tulajdonos gyógyszerésze. November elsejétől vezetik be hazánkban a digitális gyógyszerrendelést, vagyis modernizálják a patikaszerek kiváltásának folyamatát.A patikákban októbertől a beolvasott recept már a beteg felhőjébe irányít, de a személyi igazolvány is elég lesz, hogy a gyógyszereket kiváltsuk.Az e-recept lényege, hogy az orvos egy úgynevezett felhőbe tölti fel, milyen gyógyszert rendel a betegnek. Ezt a patikus a gyógyszertárban lehívja, és kiadja a készítményt. Az első időszakban viszont ez a rendszer párhuzamosan fut majd a hagyományos vényekkel, vagyis felhőben és kézzelfogható papíron is lesz nyoma annak, milyen készítményeket kell a betegnek szednie.Az új rendszert kíváncsian várják gyógyszerészek és orvosok egyaránt. Egyelőre őket érinti leginkább az új rendszer, hiszen mindannyiuknak e-személyit kell csináltatniuk, hogy a rendszert használni tudják, illetve egy személyiigazolvány-olvasót kell igényelniük.

A háziorvos többet tud majd betegéről

Napi több száz receptet is ír Szeghalmi Zoltán - sok papírt és nyomtatópatront meg lehet spórolni majd az e-recepttel. Fotó: Kuklis István

– Alapvetően jónak tartom ezt a változást, hiszen ennek köszönhetően lassan kikopik majd a papírvény – fogalmazott Kaizer Zsuzsa.– Sok problémát jelentett a patikáknak, hogy ezeket tárolni kellett, illetve ha elveszett vagy sérült volt, netán hibásan írta meg az orvos, az mind hátráltatta a beteg gyógyszerhez jutását. Ráadásul az utóbbi időben már rengeteg papírt pazaroltunk erre a célra. Míg régebben feleekkora, egy színnel, vékony papírra nyomott ívre két gyógyszert is fel lehetett írni, ma egy hatalmas, színes, biztonsági papíron egyetlen készítményt lehet rendelni.– Naponta akár több száz receptet is megírok, a nyomtatáshoz pedig havonta elhasználok egy patront – mesélte Szeghalmi Zoltán szegedi háziorvos, aki szintén azt mondja, sokkal több pozitívumát látja az e-recept bevezetésének, mint ahány buktatóval lehet számolni. – A háziorvosok eddig nem voltak összeköttetésben a klinikai rendszerrel, vagyis azt, hogy a beteg milyen szakorvosoknál járt, kizárólag az ő elmondásából tudtuk. Októbertől már mi is látunk majd róla minden információt, így elkerülhetők lesznek a párhuzamos vizsgálatok. Ráadásul a betegségének menedzselése is pontosabbá válik, hiszen a háziorvos látja majd, mire van szüksége, és mire nincs.

Lesz idő hozzászokni

Szeghalmi Zoltán hozzátette: bár az e-receptet csak személyi igazolvánnyal lehet kiváltani, azok sem kerülnek hátrányba, akik mozgásukban korlátozottak, hiszen egy háziorvosi igazolással rokonuk is felhatalmazható erre. – Egyedül az nem tiszta még, hogy lehet-e majd 3 hónapra így gyógyszert felírni, vagy szükség lesz arra, hogy a betegek sűrűbben járjanak majd el a háziorvosukhoz. Emellett azt látom még problémának, hogy ha a beteg a rendszer teljes bevezetése után nem kap már a kezébe semmit, nem tudja majd helyben leellenőrizni, hogy megkapta-e az összes receptjét. Ha pedig a patikában szembesül azzal, hogy az orvos elfelejtett neki valamit felírni, valószínűleg nem lesz boldog, hogy emiatt vissza kell mennie hozzá.Az átállásra egyébként rengeteg idő van, hiszen 2018-ig biztosan lesz hagyományos recept is, vagyis addig mindenki kipróbálhatja és megszokhatja, hogyan működik a digitális gyógyszerrendelés. A betegek az első időszakban, ha nem szeretnék, gyakorlatilag semmit nem érzékelnek majd az e-recept bevezetéséből, aki viszont él a technika adta lehetőségekkel, októbertől háromféleképpen is hozzájuthat gyógyszereihez. Továbbra is lehet vinni majd papírvényt a gyógyszertárba, de ha az otthon maradt, a digitális rendszernek köszönhetően akkor is ki lehet váltani a patikai készítményeket. Ehhez személyi igazolványra és tajkártyára lesz szükség, de aki rendelkeznek e-személyivel, annak az önmagában is elegendő.