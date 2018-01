Hamarosan kiderül, kik lesznek Az év emberei: olvasóink is jelölhettek hétköznapi hősöket Csongrád megyéből

Szeged

A Délmagyarország szerkesztősége két éve határozta el, hogy hagyományteremtő szándékkal díjazza a hétköznapok hőseit. Azokat, akik nincsenek mindennap reflektorfényben, de munkájukkal, emberségükkel kivívták embertársaik elismerését. A Délmagyarország Az év embere díjat idén is kiosztjuk, amelyre ebben az évben Szegedről, Makóról és Szentesről, illetve környékéről érkeztek jelölések. Közülük választjuk ki, kik vehetik át a díjat a január utolsó hetében tartott átadón.„Ha a tengerparton kell aludnunk, és a kukából ennünk, akkor sem megyünk haza, amíg a lányunkat nem szállítják Szegedre. Nem hagyjuk magára ilyen embertelen körülmények között." Így fogalmazott tavaly augusztus elején Burkus Sándor, amikor végső kétségbeesésében a médiától kért segítséget. Lánya, Vanessza július közepén szenvedett súlyos autóbalesetet Bulgáriában. A 19 éves lányt – aki kómába esett a baleset miatt – azonban hetek alatt sem sikerült hazaszállíttatni , mi több, a kórház, amely szinte semmiféle ellátást nem nyújtott a lánynak, nem is kommunikált a kétségbeesett szülőkkel. Burkus Sándor a médián kívül a konzult, sőt a Külügyminisztériumot is mozgósította ügye érdekében. Nem ismert lehetetlent: kitartásának köszönhetően adták haza végül Vanesszát, aki azóta szinte teljesen fel is épült.A Családok a Kiskertekért nonprofit egyesület elnöke a Szeged környéki kiskertesek érdekeit képviseli évek óta. Nevéhez kötődik a kiskertek beépíthetőségének 10 százalékra emelése, illetve az, hogy több mint 20, kiskertben épült ház bontási engedélyének visszavonását sikerült elintéznie. Közbenjárásával, javaslataival több helyen utak váltak időjárástól függetlenül járhatóvá, és bővült a kiskertes övezetek közvilágítása. De nem csak hivatalos ügyek intézésével és az önkormányzattal való együttműködéssel segíti a kiskerteseket: 2015 végén egy subasai ház leégett tetejének cseréjét is megszervezte, és adományokat is gyűjtött a károsult 70 éves asszony javára.A 2010-ben alapított Gemma-iskola igazgatója kezdetben csoportvezetőként dolgozott az intézményben. Maga is sérült gyermeket nevel, szívügyének érezte, hogy azok a súlyos, halmozott fogyatékosságokkal élő fiatalok, akiket más intézmények nem tudnak felvállalni, értő és szerető közegben tölthessék napjaikat. Az első években Szőregen működő intézmény hamar kinőtte magát, hiszen nagy volt az igény egy ilyen fejlesztőiskolára. Így már Péntek Imréné vezetésével elérték, hogy 2015-ben kapjanak egy jóval nagyobb ingatlant a Bakay Nándor utcában. A többszintes, de lepusztult épületet azóta támogatásoknak és önkénteseknek, illetve az igazgató szervező munkájának köszönhetően szinte teljesen sikerült felújítani. Jelenleg egy felvonót és egy sérült gyermekek számára alkalmas játszóteret építenek a Gemmában

Makó

Kerekes Éva civilben könyvelő. A kétgyermekes makói családanya azonban ennél sokkal izgalmasabb életet él. Néhány éve 31 nap alatt járta meg az El Camino zarándokút 870 kilométerét – egyszerűen azért, mert nagyon beteg volt, és eldöntötte, ha meggyógyul, tesz valami különlegeset. Ezután a hegymászás lett a szenvedélye: felállt a Mont Blanc 4810 méteres tetejére, megmászta a Himalájában a Kala Patthar 5640 méteres csúcsát, tavaly pedig kitűzte Makó zászlaját még magasabban, a Himalája egyik 7126 méteres csúcsán , a Himlungon. Példája azt mutatja, hogy ha valaki elhatároz valamit, és azt nagyon akarja, képes lehet rá. A nyugdíjas makói asszony harmadik éve szervez nagyitábort Makón rászoruló gyerekeknek pótnagyi segítőivel együtt . „A mi unokáink már felnőttek, de a szívünkben továbbra is ott van a gyerekek iránti szeretet. Mi itt úgy vigyázunk rájuk, mintha tényleg a nagymamáik lennénk" – foglalta össze motivációjukat Bakacsi Pálné. A táborban a fiatalok ingyen kapják az ételt, programokat szerveznek nekik, sőt ruhaadományt is visznek, amelyekből a gyerekek a nekik tetszőt kiválaszthatják. A szervező úgy fogalmazott, nagy vágya, hogy ötletét más önkormányzatok is ellopják, hiszen ahhoz, amit Makón csinálnak, csak jószívű nagymamák és segítőkész vállalkozók, magánemberek kellenek.A makói édesanya 2016 februárjában kezdeményezte, hogy hozzanak létre a városban egy olyan játszóteret, amit mozgáskorlátozott gyerekek is tudnak használni. Az ötletet öccse sorsa adta, aki gyermekkorában csak nézhette, hogyan játszik a többi gyerek. Enikő lapunk közvetítésével találkozott Weszelyné Véghseő Henriett önkormányzati képviselővel, aki azt mondta, önálló képviselői indítványt tesz ilyen játékok beszerzésére. Az álom pedig tavaly megvalósult: a lapunk cikke nyomán indult adakozásból három játékot – egy lengő- és egy körhintát, illetve egy homokozót – adtak át a Petőfi parki játszótéren, ahol azóta sérült és ép gyermekek együtt tudnak játszani.

Szentes és vonzáskörzete

A madármentők már évek óta aktívak Szentesen: 2015-ben például közel 180 védett egyedet vettek a gondjaikba. Lelkesedésüknek azonban komoly akadálya volt, hogy nem akadt olyan hely, ahol szervezetten dolgozhattak volna. Munkájuk tavaly tavasszal nyert új lendületet, amikor kezdeményezésükre megkapták a Bocskai utcai volt óvodaépületet. Apaváriné Nagy Tímea lett az állomásvezető, aki öt éve foglalkozik sérült madarak mentésével, árva fiókák felnevelésével. A 2017. júniusi megnyitón elmondta, gyerekekkel és a felnőttekkel is meg szeretnék ismertetni a madarakat. szegvári sminkmester , filmes-színházi maszkkészítő az elmúlt időszakban országos és nemzetközi hírnévre tett szert. Legutóbb a 25 dollár című, Hódmezővásárhelyen forgatott kisjátékfilmben dolgozott , amely egy indiai filmfesztiválon a hónap filmje lett, Los Angelesben pedig a legszebben fényképezett film fődíját nyerte el. Neves női magazinok kérik fel stílustanácsadásra, oktat és zsűrizik, sikerei ellenére mégis Szegváron maradt, nem költözne máshová.Bálint Róbertet nem önkormányzati képviselőként, hanem a Kiskocsma baráti kör vezetőjeként jelölték Fábiánsebestyénről. Nyolc barátjával kezdték három éve a jótékonykodást, mostanra 260 főt fog össze a kör, amely soha nem kér adományokat: az összefogás erejével segítenek. A cél az volt, hogy megmutassák, lehet önzetlenül is jót tenni. Több éve sok gyermek beiskolázását segítik, megkönnyítve ezzel a családok életét. Karácsonykor száznál is több családnak kedveskednek tartós élelmiszerrel, és nem egy áram és fűtés nélkül maradt családnál segítette már a visszakapcsolást. Folyamatosan támogatnak beteg, illetve hátrányos helyzetű gyerekeket is.