Hamarosan nyílik a Katedrális - luxusétterem a dómnál

„Ez egy nehéz szakma"



– Ki kell várni, mi lesz belőle. Hadd próbálkozzanak. Nem a legszerencsésebb helyen van, az biztos. Ez egy nehéz szakma, mert akármilyen jól csinálja is valaki, legalább három év, mire befut egy hely, addig nyelni kell a veszteséget – fogalmazott egy, a szegedi vendéglátásban járatos étteremtulajdonos.

Az év elején tervezte megnyitni a Szeged–Csanádi Egyházmegye a Dóm téri látogatóközpontban a Katedrális elnevezésű luxuséttermet. Erről tavaly novemberben számoltunk be lapunkban (2016. november 13.: Luxuséttermet nyit a püspökség a Dóm téri látogatóközpontban).Az étteremnyitásról a diningguide.hu írt, amely interjút közölt az étterem szakmai vezetőjével, Dallos Ferenccel, aki több budapesti vendéglátóhely tulajdonosa. A vállalkozó az interjúban azt mondta, Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspökkel véletlenül futott össze a budai All in Delicates nevű üzletében, majd összebarátkoztak. A fővárosi vállalkozó hétfőn érdeklődésünkre azt válaszolta, február végétől, március elejétől fogadnak vendégeket.A Katedrális étteremvezetője Zsurka Péter lesz, aki jól ismert szereplője a szegedi vendéglátásnak. Ő a Zárda utcában lévő Mátrix és az Arany János utcai City Hotel tulajdonosa, a Szegedi Szabadtéri Játékok cateringszolgáltatója és az ópusztaszeri Szeri Csárda üzemeltetője. – Hamarosan nyitunk, de jelen pillanatban nem tudok pontos időponttal szolgálni – mondta a vállalkozó.A nyitásról megkérdeztük a Szeged–Csanádi Egyházmegye sajtós munkatársát is, akitől azt a választ kaptuk, hogy zajlanak az étterem és a kávézó nyitásával kapcsolatos előkészületek. A vendéglátóhely nyitásának pontos időpontjáról hamarosan tájékoztatják a sajtót.A püspöki, minőségi alapanyagokkal dolgozó, magasabb árfekvésű luxusétterem nyitásának ötlete nem mindenkinek tetszett (2016. november 22.: Kiverte a biztosítékot a Dóm térre tervezett étterem: templomhoz jobban illene a szegénykonyha). Máté-Tóth András , a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének vezetője korábban lapunknak azt mondta, a vallási és a vendéglátási tevékenységet össze lehet hangolni, bár keresztény vallási épülethez talán a szegénykonyha jobban illik, mint a luxusétterem.