Hamburgertől a harisnyáig: minden kereskedő akciózott - Tömegeket mozgatott meg idén is a Black Friday

Amerikából jött

A tévé a sláger

A szegedi Media Markt összes dolgozóját berendelték a fekete péntekre, közel nyolcvanan várták a vásárlók rohamát, akik közül a legtöbben tévét, laptopot és okostelefont vásároltak. Fotó: Kuklis István

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem

Újszegeden, a Vedres utcai Pántlika rövidáruboltban fél áron kínálták az árukészlet nagy részét. Az akció még ma is tart. Fotó: Kuklis István

Kötni, enni olcsóbban

A Petőfi Sándor sugárúton hamburgerezni is olcsóbban lehetett. Fotó: Kuklis István

Két óra alatt kétmilliárdot költöttünk



Az egyik legnagyobb webáruház, az eMAG sajtóközleményében az olvasható, hogy a 7.07-kor startolt Black Friday alkalmával a vásárlók azonnal rávetették magukat a kedvezményes termékekre. Az első két órában 673 ezer 101-en vásároltak az oldalon, több mint 2 milliárd 439 millió forint értékben. A milliárdos forgalmat 39 perc alatt lépte át az eMAG idén. A leggyorsabban elfogyó termék 155 darab kártyafüggetlen Samsung Galaxy S8 mobiltelefon volt, 1 perc és 14 másodperc alatt fogyott el. A fekete péntek kifejezést számos eseményre használták már a 19. század óta. Amerikában a hálaadást követő péntekre 1966 óta használják, amely Philadelphiából ered, és a sűrű közlekedésre utal. A fekete péntekkel indul meg a karácsonyi bevásárlószezon, ami hatalmas dugókkal, a belvárosi boltokhoz siető vásárlók miatt tömött járdákkal jár.

– Ez az első alkalom, hogy a Black Friday alkalmával vásárolok. Gondoltam, kihasználom a lehetőséget. Egy kávéfőző gépet vettem, amivel körülbelül 9000 forintot spóroltam, korábban pedig egy hangszórót, ami 72 ezer forintról 59-re volt leértékelve – mutatta a szegedi Ricz Ármin, aki elégedetten távozott az Árkádban lévő Media Marktból.Először persze el kellett jutni odáig, ami pénteken nem volt egyszerű.A fekete péntek (eredeti, angol nevén Black Friday) a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott néhány évtizede hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. Magyarországon első alkalommal 2013. november 29-én tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday nevű akciót, amelyen átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a vásárlóknak. Az Árkád mélygarázsa már délelőtt megtelt, a tetőn is csak hosszas keringőzés után, szerencsével lehetett helyet találni.A legnagyobb tömeg a Media Marktban csapott le az akciókra. Gonda Balázs nem aprózta el, annyit spórolt egy nagyképernyős tévén, amiért más televíziót vesz. – 590 ezer helyett 449 ezerért adják. Így most 3-4 évig megvan a tévé, a régi pedig mehet anyukámnak – mondta a fiatalember.Kovács Tamás, az áruház ügyfélélmény-menedzsere azt mondta, a sláger a tévé, a laptop és az okostelefon. – Megsokszorozott raktárkészlettel készültünk, hogy minden vásárló megtalálja, amit keres, csütörtökön este tízig pakoltunk – mondta a fiatalember. A rohamra készülve pénteken a Media Markt teljes személyzete felvette a munkát, közel 80-an szolgálták ki a vevőket.Kovácsi Bence a szintén zsúfolásig telt éttermi részen ebédelt kisfiával. Azt mondta, ő már online elintézte az akciós vásárlást az egyik nagy webáruházban. – Egy Canon fényképezőgépet vettem, ami 100 ezerről 60 ezerre volt leértékelve. Még egy erősítőt szeretnék – mondta, majd visszatért a kínai omlós csirkéhez.Nem volt szükség különleges készültségre a Rókusi körúti Tescóban, ahol valószínűleg Szeged legjobb humorú biztonsági emberével találkoztunk. – Nem fogja önöket eltaposni a tömeg, garantálni tudom a biztonságukat – engedett be minket a majdnem üres áruházba. A Tesco kis túlzással majdnem üresen kongott, pedig ezen a napon három évvel ezelőtt még közelharcot vívtak egymással a vásárlók a készlet erejéig nagy kedvezményekkel árusított műszaki cikkekért (2015. november 27.: Fekete péntek: közelharcot vívtak a tévékért. Ön is vásárolt?).Évről évre egyre több bolt használja ki a lehetőséget, a Déli-Farm Állattenyésztési Szakáruházban számos terméket 40 százalékkal olcsóbban kínáltak, de mint Bálint Tünde kommunikációs és marketingvezetőtől megtudtuk, a webáruházukon keresztül már három napja akcióznak, ahol házhoz szállításra is van lehetőség, ezért a legtöbben ott vásároltak.A Vedres utca elején lévő panelház aljában, a Pántlika rövidáruboltba hatalmas –50% feliratú plakátok csalogatják a vevőket. – Ez komoly akció, sokan jönnek, harisnyát, horgolócérnát, fonalat és gobelinalapokat visznek. A vevőink nem győznek válogatni a sok olcsó árucikk között – magyarázta az egyik eladó, Forgóné Csányi Erzsébet.A kutyatakarók, macskaalmok és színes fonalak mellett még hamburgert is kínáltak kedvezményes áron ezen a napon. A Petőfi Sándor sugárúti Zed burgerben 30 százalékkal olcsóbban adták az ételt, így nem csoda, hogy mint Belovai Zoltán üzletvezetőtől megtudtuk, sokan kipróbálták a drágább árfekvésű, különlegesebb fogásokat is.