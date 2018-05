Hangot emeltek a csendrendelet ellen

– Felszólítjuk Botka László polgármestert, hogy fejezze be a Szegednek folyamatosan kárt okozó ámokfutását! – jelentette ki Szabó Bálint jogász a tegnapi díszközgyűlés előtt tartott sajtótájékoztatóján.Emlékeztetett, hogy az SZTE hallgatói létszáma 30 ezerről 20 ezerre csökkent az elmúlt 15 évben – szerinte ezt a tendenciát erősíti a legutóbbi közgyűlésen elfogadott csendrendelet is. Szabó úgy véli, a rendelet nemcsak az egyetemistákból direkt módon élő vendéglátósokat sérti, hanem súlyos gazdasági károkat is okoz. A jogász szerint egy magyar hallgató átlagosan 150 ezer forintot költ egy hónap alatt Szegeden, míg egy külföldi 400 ezret. – Botka László legitim álláspontja, hogy mindenki maradjon csendben. Ez elfogadható álláspont: a pihenni vágyóknak ez az érdekük. De akkor azt kell mondani, hogy maradjon csendben az egész város – utalt arra, hogy a helyi szabályozás nem vonatkozik az önkormányzati rendezvényekre, vagyis a városi rendezvényeken nem kell hétköznap 22 órakor, hétvégén pedig éjfélkor lekapcsolni a kültéri zenét.A jogász azt kérte, vonják vissza a rendeletet, és kezdődjön valódi egyeztetés a szegedi vendéglátósokkal, egyetemi szervezetekkel, és igyekezzenek kompromisszumos megoldást találni. A sajtótájékoztató után Szabó Bálint petíciót adott át a polgármesteri hivatal munkatársának.Az egyetemisták számára nem lesz vonzó Szeged a csendrendelet miatt.