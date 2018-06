Hangstúdió a lakásban - zenefelvételre rendezte be újszegedi albérleti szobáját Albert

Hobbiként kezdett el hangmérnökséggel foglalkozni Kiss Albert. Fotó: Imrényi Dániel

Hobbiból kezdett el a zenével foglalkozni tíz éve Kiss Albert, aki az évek során egy komplett házi stúdiót szerelt fel, és külön zenefelvételre rendezte be újszegedi albérletében szobáját.– A legjobb barátommal általános iskolában megismertük a Linkin Park együttest. A barátom jól énekelt, én meg rappeltem a szövegeket, és később beszereztem egy szintetizátort meg egy gitárt – kezdett bele a történetébe a szegedi szakfordító, Kiss Albert . – Pár ezer forintos mikrofont használtunk eleinte, és a próbák java azzal telt, hogy forrasztgattuk a mikrofonkábelt, mert elromlott. A hangmérnöki vonal itt jött be a képbe.A másik kezdőlöketet egy detroiti dark electro előadó, Emileigh Rohn adta, aki egyébként mikrobiológus. Ő egymaga otthon csinálja a zenéit, ezért gondoltam, hogy én is megpróbálok egymagam komponálni, hátha nem lehetetlen – idézte fel emlékeit a hobbihangmérnök.– A minél jobb minőség eléréséért az évek során fokozatosan szereltem fel a stúdiót, megismerkedtem különböző programokkal. Leginkább a rap, rock, electro irányvonalak érdekelnek. Szinte mindent az internetről tanultam meg, akár órákig képes vagyok videókat nézni, hogy elsajátíthassam a kisebb-nagyobb trükkjeit a stúdiózásnak. Az motivált, hogy saját zenét írhassak, a hangmérnöki oldalt az ehhez szükséges technikai tudás hozta magával. A főbérlőnk megengedte, hogy úgy alakítsam a szobámat, ahogy akarom, ezért is tudtam kialakítani a saját stúdiómat. A kevés problémák egyike, hogy ha beszűrődnek a zajok az utcáról, az a felvételen ronthat, de próbálok lehetőleg minden zajt kizárni – magyarázta Kiss Albert.– A szobát úgy alakítottam akusztikailag, hogy most már be tudok vállalni a barátaimnak zenefelvételt, aminek a hangzása is megállja a helyét. A zeneiparba nagyon sokat kell fektetni, ami általában nem térül meg. Beiratkoztam a Szegedi Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol egy olyan környezetben tanulhatom a szakmát, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel fejlődhetek. Angol–magyar szakfordító a végzettségem, a zenélést szeretetből kezdtem el csinálni, de a ráfordított anyagiakat másra nem költeném szívesen, ezért nem megy kárba a pénz – mondta búcsúzóul a szegedi zenész-hangmérnök.