Happy Ganggel nyitott a Deja Vu a Partfürdőn

Magyarország legnagyobb 3 napos retro-fesztiválján az idén többek között a FIVE, a La Bouche, a Culture Beat, a Masterboy, a Soundlovers, a Master Blaster, a Magic Affair és a hip-hop ikon Nana is tiszteletét teszi. A 90-es és 2000-es évek hazai ikonjai közül gyakorlatilag mindenki itt lesz, aki még aktív: TNT, Kozmix, Skyland, Bestiák, Kerozin, Happy Gang, UFO, Groovehouse, Náksi, Sterbinszky, AD Stúdió, Animal Cannibals, Spy the Ghost, Hamvai PG, Dj Dominique és további 20 DJ-legenda a korszak éjszakai életéből.

A fesztivál az idén minden porcikájában grandiózusabb méreteket ölt: a jócskán megnőtt nagyszínpadon minden képzeletet felülmúló látványtechnikával, pirotechnikai elemekkel, akrobatikus tánckarral ésegy non-stop 7 órás show-val készülnek a szervezők. A Deja Vu Fesztivál egyik fő helyszíne a hamvaiból feltámadó Tisza Gyöngye, melynek Garden részén a 90-es évek házibuli-himnuszait pörgetik a szegedi éjszaka legendás lemezlovasai. A Partfürdő nagymedencéje mögött egy újabb korszak, a 2000-es évek classic house slágerei dübörögnek majd. A fesztivál 4 zenei helyszínnel, egy látványos VIP kamionnal és az idén először street food utcával is várja a nagyérdeműt. Az előre jelzések szerinti szikrázó napsütésben a Partfürdő nagymedencéjét is üzembe állítják: a fesztivál vendégei akár innen is élvezhetik a koncerteket.