Harcsa húzhatta le pancsoló kutyájukat: 2 és fél méteres halat is mutatott a radar a szegedi Keramit mélyén

Horváth Gyula majdnem minden délutánját itt, a stégjén tölti. Együttérez a Tiszában eltűnt szentesi kutya gazdájával. Fotó: Kuklis István

- Nem úszott, csak pancsolt, lépkedett a víz szélén, ahogy mindig. Távolabb volt, eltakarta tőlünk a nádas, de a víz hullámzott, láttuk, merre jár. Aztán egy idő után elsimultak a hullámok - idézte fel a májusban történt esetet Horváth Gyula nyugdíjas postás a helyszínen. A tiszai esetről szóló cikkünket elolvasva értesítette a szerkesztőséget. - Délután két-három óra felé jöhettünk le. A kutya ilyenkor mindig leszaladt a vízhez, de csak akkor ment be, ha megengedtük neki. Nem a saját stégemnél engedtük bele, hogy ne zavarja a halakat, hanem két állással odébb. Beszélgettem is valakivel telefonon, és nem figyeltem oda. A fiam kérdezte, hol lehet a kutya, miért nem jött már vissza. Keresni kezdtük, és nem láttuk sehol. Felhívtam a katasztrófavédelmet, eljönnének-e csónakkal, hátha megtalálják, de azt mondták, a kutya, ha valami baj is éri a vízben, nem merül el. Vagyis fönn kéne lennie. Két óra eltelt, mire észrevettem, hogy a túloldal felől valami feketeséget hoz lassan az áramlat. Ahogy közelebb ért, látszott, hogy a kutyánk az. Egy hármas horgot kötöttem a zsinórra, azzal húztam közelebb. A lábán kefeszerű fogak nyomai látszottak. Azt gondolom, a harcsa lehúzhatta, de nem tudott vele mit kezdeni, és elengedte.Mi történhetett? A harcsáról azt írja a szakirodalom, hogy ívási időszakban - május-júniusban, amikor a víz hőfoka eléri a 20 fokot - védi a területét, ilyenkor mindenre agresszíven támad. Horváth Gyula úgy véli, az, ahogy a kutya lépkedett a sekély vízben, ugyanúgy ingerelhette a halat, mint amikor a horgászok kuttyogatnak. Azt mondja, a Keramitban vannak nagy harcsák. Tavaly az egyik horgásztársa körberadarozta a vizet, és több kisebb mellett látott egy 2 méter 60 centi körüli példányt is - a képernyő kockáin saccolták meg a nagyságát.A tóban most kevésnek látszik a víz. Az egymás mellett sorakozó, házilag barkácsolt stégek padlószintjétől helyenként másfél-két méteres mélységben van a vízszint. A tó szélén pedig látszik a hínáros, fél-egy méteres mélység. Ez azonban csak a széle. Beljebb a horgász szerint 8 méter mély gödör is van. - Egy hattyasi ismerősöm, aki KISZ-titkár volt régen, mesélte, hogy amikor szedték ki itt az agyagot, elvágtak egy vízeret, és olyan sebességgel ömlött be a víz, hogy a lovakat is alig bírták kivinni. Állítólag csillék, drótkötelek is maradtak benne - mondja Horváth Gyula. Szintén vele történt, csak húsz éve, hogy a Tejesen pecáztak, és hat hónapos német juhászkutyájuk is ott volt. - A túloldalról átszólt egy horgásztárs, hogy nézzük már, megy a kutya felé a harcsa. Tényleg, egészen fenn, a víz tetején úszott, lassan. Ahogy kihívtuk a kutyát, kényelmesen megfordult, és lemerült. Az még kölyökkutya volt - ez, amely elpusztult, azonban nagy, kifejlett pitbullkeverék. Jól nevelt, szófogadó, szelíd. Tízéves. A fiamé volt. Amikor Budapesten lakott vele, mindig vitte a Dunára. Aztán hazaköltözött, és nem sokkal később ez történt a kutyával. Azóta is nagyon bántja a dolog, otthon nem is beszélünk róla.