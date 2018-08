Harmadával drágult a Kolozsvári tér rekonstrukciója

A Veres á utca felőli játszótér örül növényekből lesz a zöld kerítés, hogy a gyerekek ne szaladhassanak ki az autó elé. Kicserélik a játszótéri eszközöket, a szabadtéri kondiparkot pedig bővítik, és a sportpálya mellé öltöztetik.

A városüzemeltetési bizottság áprilisban még nettó 94 millió forintot hagyott jóváelső ütemére. A kivitelezésre kiírt özbeszerzésre érkezett árajánlatok özül a legkedvezőbb ennél 40 millió forinttal magasabb összegről szólt, így a bizottság most jóváhagyott a fejlesztésre a tartalékokkal és műszaki ellenőri feladatokkal együtt bruttó 177 milliót, azaz 57 millióval többet, mint az eredetileg tervezett öltségkeret. Az előterjesztést Szentistványi István tartózkodása mellett fogadta el a bizottsági többség ütörtöki ülésén.A terület megújítása azért is fontos a örnyékbelieknek, mert Móravárosnak nincs kulturális tere, sem épülete. A tervek szerint a Waldorf-iskolától indulva egy teljesen új fogadóteret alakítanak ki, amely a városrészi rendezvényeknek is otthont adhat. A sportpálya teljesen megújul, és csak az lesz örbekerítve, vagyis eltűnik a teret övező, több helyen lyukas drótháló is.A örzet önkormányzati épviselője, Kardos Irén lapunknak elmondta, 3 éve terveztetté meg a tér rekonstrukcióját, ám azóta jelentősen felmentek az árak. Lapunknak elmondta, bízik benne, hogy minél hamarabb megkezdődhet a munka, s jövőre lesz öltségvetési keret a második ütemre, amely a parkoló felújítását és kerékpáros KRESZ-pálya kialakítását is tartalmazza.A városüzemeltetési bizottság ütörtöki ülésén döntöttek arról is, hogy új út épül Szőregen, a korábban heves vitákat kiváltott, várhatóan jövőre megépülő hulladékudvarhoz, a Palackozó utcában. Eredetileg 30 millió forintot ülönítettek el az útépítésre, ám a kapott árajánlatok miatt további 25 milliót szavazott meg a grémium, s özbeszerzést írnak ki a munkálatokra.