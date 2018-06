Harmadik alkalommal gyűltek össze a klebelsbergi halkedvelők - Bajai levet is díjaztak a versenyen

Már délelőtt a készülő halászlevek illata lengte be a Klebelsberg-telepi Rendező teret és környékét. A Klebelsberg Telepért Alapítvány szervezésében, Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő támogatásával idén harmadik alkalommal rendezték meg a Mini Halfőző Fesztivált a Zentai utcai közösségi házban, ahol szombaton 15 csapat mérte össze főzőtudományát.A közösségi ház udvarának egyik sarkában már nagy lángon égett a tűz, lobogott a bográcsban a mezőny egyetlen bajai halászleve. – Itt éltem sokáig, majd Bajára költöztem, innen az ötlet. Összesen 12 kiló pontyból készült a lé, de tettem be egy keszeget is. Az étel különlegessége a 12 tojásos gyufatészta, amit én saját magam gyúrtam. 11-kor odatettük a bográcsot, nemsokára kész is – mondta az ételt készítő Jelasics Csilla, majd azonnal kóstolóval kínált.A családias rendezvényen kóstolóból sehol, semmiből nem volt hiány. Házi sütemények és pálinkák jöttek szembe az emberrel minden mennyiségben. Egy kis korty barack, majd szilva után jól esett Böjthe Sándornékívül ropogós, belül puha, sajtkrémmel töltött kiflije. – Reggel hatkor keltem, fél hétkor már dagasztottam, tízkor pedig a kávézónál kínáltam az alapítványi tagokat és a résztvevőket – mutatta a néhány darab maradék kiflit mosolyogva.Mosolyból sem volt hiány, minden főző a saját levére esküdött. Tóth Imre, az egyesület alapító tagja a kezdetektől főz. Szombaton 20 kiló pontból készített halászlevet negyven fő részére. – Hát kérem, az a titka, először is hal kell hozzá, másodsorban pedig szakértelem – árulta el a főztje titkát. – Én régi motoros vagyok, főztem már 160 embernek is – tette hozzá.Az alapítvány tagjainak és a támogató jegyek vásárlóinak a főzőverseny ötletgazdája és szervezője, Varga Oszkár csapata készített 150 liter halászlevet, öt kiló tésztából és három kiló túróból túrós csuszát, majd délután 20 kilónyi sült halat.Délben pedig a kíméletlen zsűri – köztük e sorok írója – döntött a legjobb főzetektről a hal előkészítése-darabolása, a halászlé színe és illata, valamint az ízhatás alapján. Találkoztunk ízetlen hallal, lecsós alaplével, füstös alapízzel, és a valószínúleg avas szalonna felhasználása miatt avas ízt kapott halászlével is. A legjobb levek szerencsére gyorsan feledtették a nem tökéletesen összeállt ízeket.A professzionális zsűri magát nem kímélve kóstolta végig a halászleveket, majd megszületett az eredmény. Első helyezett a Harangláb Nyugdíjas Klub tagjai által készített halászlé, második Kuklis László lett, a harmadik helyen pedig a bajai halászlevet jegyző Lázár István végzett.A díjátadón Varga Oszkár főszervező meghatódva köszönte meg a részvételt, majd adta át a díjakat.