Harmadkor sem lett volna, ha nincs a foci

– 1991-ben határoztuk el, hogy bár elvégeztük az egyetemet, és szétszéledtünk az ország minden pontjára, mégis legalább egyszer egy évben játszunk egy meccset – mondta Lackó Sándor filozófus, a Szegedi Tudományegyetem könyvtárának osztályvezetője. Így az egykor a Tudományos Információs Központ helyén, ahol ma már dolgozik a filozófus, elkezdődött meccseket már egy új helyen játsszák, de a lelkesedés maradt.– Mert van foci grundjelleggel is, nemcsak olyan profi csapatok, amelyek államtitkárok árnyékában működnek, támogatásokból – fűzi hozzá Laczkó Sándor. – A régi csapatból nem mindig tudnak Szegedre utazni személyesen, de vannak, akiknek a gyerekei rúgják a bőrt, mert az apa térdszalagjai meglazultak, vagy más egyéb, halaszthatatlan elfoglaltságuk akadt – teszi hozzá a filozófiaoktató.– Egy sor dolog hátterében ott volt a foci – Laczkó Sándor úgy véli, hogy például a Harmadkor folyóirat is lényegében a foci révén született, az a csapat szülte meg, amelyik a pályán a bőrt rúgta. Ugyanez a csapat egy másik „kupát" is kiötlött, Esterházy Péter emlékére tavaly először, hagyományteremtő szándékkal szerveztek egy futballtalálkozót, ahol írók és filozófusok mérkőznek meg.